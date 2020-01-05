屏南立委選戰激烈　蘇震清下戰帖約周佳琪辯論

▲蘇震清向周佳琪下戰帖，雙方在東港東隆宮前進行就文宣等政見進行辯論 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏南地區立委選舉激烈，無黨籍立委候選人蘇震清5日委由競選總部發言人方一祥等人，到國民黨籍立委候選人周佳琪競選總部下戰帖，邀請周佳琪於1月7日上午8點半到東港東隆宮王爺廟前，就雙方文宣內容、議長賄選等案進行辯論。

▲周佳琪要蘇震清先接受告發人誠美材案的許榮棋挑戰。

周佳琪拒收戰帖，並表示，到東港東隆宮辯論是誠美材告發人許榮棋邀請蘇震清發誓辯論，要蘇震清勇敢去面對許榮棋，先接受許榮棋的戰帖後再來找周佳琪挑戰，對於文宣上鄉親的疑問，蘇震清應該講清楚說明白去中國大陸幾次？有沒有和砂石業者有關係？她請蘇委員說明白。而選舉愈來愈逼近，大家愈來愈緊張，大家應該用正向理性選風來做訴求，不是進行口水負面選舉，對她進行抺紅抹黑，呼籲鄉親理性思考，那一位才是真正為屏東縣鄉親服務，那一位才是能為屏東縣產業做照顧的人，甚致讓屏東縣人口增加的人，不再像現在立委3席變2席。

蘇震清表示，大家都知道這一場選舉並不是蘇震清跟周佳琪的選舉，而是蘇震清跟周典論的選舉，而周陣營對於民眾闗心及他所提屏東議長賄選等案，不是避而不答就是答非所問，且出現連續造謠抹黑宣傳，違反公職人員選罷法規定，嚴重危害民主政治選賢與能意旨，針對這種情況已經連續提告，目的在遏止這種選舉歪風。

蘇震清說，關於他被指涉入誠美材案件，其實已經解釋多次，他有寫陳報狀給台北地檢署，更主動請求民進黨廉政會調查，經過民進黨廉政會也確認，蘇震清並無涉及不法。案子的細節，也已經多次向鄉親解釋報告，蘇震清委員的臉書上也有懶人包，歡迎大家來看。為了釐清問題，他邀請周佳琪等進行辯論。

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