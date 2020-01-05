　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜辦政見會　宋楚瑜暗酸馬團隊：過去講半天的人從沒做到

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 宋楚瑜與台中市議員陳清龍「翻發票贈春聯」公益活動。（圖／親民黨提供）

▲宋楚瑜與台中市議員陳清龍「翻發票贈春聯」公益活動。（圖／親民黨提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜4日舉辦國政領航政策發布會，曾質疑韓國瑜讓馬團隊班師回朝的親民黨總統候選人宋楚瑜5日受訪時又酸，「到底是誰領航？這些過去講了半天，從來沒有做到事情的人，在那邊講一大堆的話。」

宋楚瑜強調，馬英九做了八年，台中有什麼大建設嗎？他做省長的時候，開出來的兩千多項的政見，實踐率能夠達到89%，一個月至少要到台中來ㄧ次，不是在選舉的時候才來拉票，是每一個月，一定把台中要辦的事情一項一項去做好。

宋楚瑜說，中投公路是誰開始做的？中彰公路是誰做的？西濱快速道路是誰做的？台中港是誰把它去做好的？同樣只做四年，他們做了八年，有一個成績單嗎？宋楚瑜諷，「韓市長有一個成績單，修馬路修一些洞洞，做了一年啦，唯一的政績」，人家是補了馬路的洞洞，國家現在更大的洞洞要去做。

宋楚瑜強調，台灣的五缺到現在為止，民進黨做了四年了又做了四年，馬英九做了八年，昨天跑去講的那些工商企業界的代表，「好意思不跟他們說，你們為什麼八年五缺的問題一缺都沒有做，但是你們絕對不缺錢，你們每個人都吃得飽飽的，老百的肚子空空的」。

宋楚瑜轟，昨天國民黨的總統候選人（韓國瑜）又辦了一個大型的造勢會，在三場政見發表會上，沒有看到國民黨的總統候選人提出什麼政見，就是在罵人、在吵架，但是對於長遠國家的規劃的事情沒有講話，在辯論的時候也沒有講話。

宋楚瑜指出，大家就說民進黨總統候選人是讀稿機、國民黨的總統候選人叫做總機，為什麼？「他就是這樣的大型造勢的時候，一個一個讓人家去講，他什麼都不講，選這種總統幹什麼？」總統你要替台灣找回生機嘛，不要讓台灣關機嘛。

另外，台北市長柯文哲說，總統現在選誰都一樣差，宋楚瑜則是回擊稱，「所以他就是他講的一樣差的人。」

白白胖胖也是一種美

ET快訊
爸不在家！兒好奇「按4樓對講機」回頭對媽大喊：有人跟我說喂
3千公尺只花13分10秒！台大男憶「服役時遇到沈一鳴將軍」給
影片曝！國道貨車追撞自小客「母死子重傷」　肇事駕駛：尾燈暗又
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜辦政見會　宋楚瑜暗酸馬團隊：過去講半天的人從沒做到

網傳「黑鷹殉職飛官配偶無法領取撫卹」　國防部駁斥：假消息

「黨國威權已復辟」　呂秀蓮：反滲透法通過種下很多後遺症

台中空品連續不良　盧秀燕取消北上輔選：思考如何科學解決

看到韓國瑜「責任感」　李四川提高雄政績基本功力挺選總統

宋楚瑜轟：反滲透法國民黨「坐在那一句話都不講」

柯文哲批藍綠總統候選人「都一樣差」　投誰「就隨便你們了」

民進黨強調言論自由是核心價值　孫大千：睜眼說瞎話？

搶票！決戰超級星期天　蔡南北連跑十行程、韓回防新北

選舉倒數！陳滄江、陳福海走入群眾拉票　陳玉珍號召反《反滲透法》連署

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

韓國瑜辦政見會　宋楚瑜暗酸馬團隊：過去講半天的人從沒做到

網傳「黑鷹殉職飛官配偶無法領取撫卹」　國防部駁斥：假消息

「黨國威權已復辟」　呂秀蓮：反滲透法通過種下很多後遺症

台中空品連續不良　盧秀燕取消北上輔選：思考如何科學解決

看到韓國瑜「責任感」　李四川提高雄政績基本功力挺選總統

宋楚瑜轟：反滲透法國民黨「坐在那一句話都不講」

柯文哲批藍綠總統候選人「都一樣差」　投誰「就隨便你們了」

民進黨強調言論自由是核心價值　孫大千：睜眼說瞎話？

搶票！決戰超級星期天　蔡南北連跑十行程、韓回防新北

選舉倒數！陳滄江、陳福海走入群眾拉票　陳玉珍號召反《反滲透法》連署

摩鐵性侵大8歲前女友　渣男索8萬逼她買斷嘿咻影片

UA看好劉致榮未來　簽下品牌首位旅外球員

美麗大同工學院同學一日志工　西班牙人旅台獻愛照護毛寶貝

好貴的88秒！湯瑪斯碰裁判被趕出場　還罰款2萬5美元

跨越4個NBA世代　飛人卡特用灌籃寫歷史

奢華度假去！烏來「馥蘭朵酒店」春節泡湯客估比去年多3成

醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

36000公里高度成功定點！東方紅五號衛星公用平台首飛成功

乳癌發生率降70%！「神奇醬」風靡全中美洲...特製食譜曝

伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

「我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

選舉文宣消費「921大」　網怒轟：票太多

爸爸會回來嗎　機工長幼子天真問

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

Live／台北舉辦政策發布會　韓國瑜大笑出場

黑鷹失事將士殉職暫停選務3天 韓國瑜出面默哀

韓國瑜、洪秀柱台南造勢現場突破10萬人

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

政策會前受訪　韓國瑜2分鐘狂轟民進黨

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面