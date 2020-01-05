韓國瑜辦政見會　宋楚瑜暗酸馬團隊：過去講半天的人從沒做到

▲宋楚瑜與台中市議員陳清龍「翻發票贈春聯」公益活動。（圖／親民黨提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜4日舉辦國政領航政策發布會，曾質疑韓國瑜讓馬團隊班師回朝的親民黨總統候選人宋楚瑜5日受訪時又酸，「到底是誰領航？這些過去講了半天，從來沒有做到事情的人，在那邊講一大堆的話。」

宋楚瑜強調，馬英九做了八年，台中有什麼大建設嗎？他做省長的時候，開出來的兩千多項的政見，實踐率能夠達到89%，一個月至少要到台中來ㄧ次，不是在選舉的時候才來拉票，是每一個月，一定把台中要辦的事情一項一項去做好。

宋楚瑜說，中投公路是誰開始做的？中彰公路是誰做的？西濱快速道路是誰做的？台中港是誰把它去做好的？同樣只做四年，他們做了八年，有一個成績單嗎？宋楚瑜諷，「韓市長有一個成績單，修馬路修一些洞洞，做了一年啦，唯一的政績」，人家是補了馬路的洞洞，國家現在更大的洞洞要去做。

宋楚瑜強調，台灣的五缺到現在為止，民進黨做了四年了又做了四年，馬英九做了八年，昨天跑去講的那些工商企業界的代表，「好意思不跟他們說，你們為什麼八年五缺的問題一缺都沒有做，但是你們絕對不缺錢，你們每個人都吃得飽飽的，老百的肚子空空的」。

宋楚瑜轟，昨天國民黨的總統候選人（韓國瑜）又辦了一個大型的造勢會，在三場政見發表會上，沒有看到國民黨的總統候選人提出什麼政見，就是在罵人、在吵架，但是對於長遠國家的規劃的事情沒有講話，在辯論的時候也沒有講話。

宋楚瑜指出，大家就說民進黨總統候選人是讀稿機、國民黨的總統候選人叫做總機，為什麼？「他就是這樣的大型造勢的時候，一個一個讓人家去講，他什麼都不講，選這種總統幹什麼？」總統你要替台灣找回生機嘛，不要讓台灣關機嘛。

另外，台北市長柯文哲說，總統現在選誰都一樣差，宋楚瑜則是回擊稱，「所以他就是他講的一樣差的人。」

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