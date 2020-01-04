小客車逢甲商圈貪快違規左轉　機車急煞滑壘撞上2傷

▲小客車在逢甲商圈違規左轉，害對向機車急煞滑壘。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

欲速則不達！徐姓男子晚間開車到逢甲商圈，走福星路左轉逢甲路，結果對向機車反應不及急煞滑倒衝撞汽車，機車上2人受輕傷。警方調查發現，該路段晚間7點後禁止左轉，小客車明顯違規，肇事責任有待釐清。

第六警分局3日晚間7點多獲報，西屯區福星路、逢甲路口發生一起車禍，警方到場後發現，現場是一輛小客車與機車碰撞，機車上2人倒地受傷。警方立刻通報119將2人送醫治療，所幸沒有生命危險。

▲▼警方到場發現，現場晚間7點後禁止左轉，小客車明顯違規。（圖／民眾提供）

小客車駕駛徐男向警方供稱，他當時走福星路要左轉逢甲路往西屯路方向，豈知對向一輛機車就煞車倒地往他滑撞過來。32歲機車騎士陳男則說，他載著友人走福星路往文華路直行，發現前方一輛汽車突然要左轉，閃避不及，煞車就滑倒。

警方現場採證發現，該路口在晚間7點後就禁止從福星路左轉逢甲路，小客車未依標誌標線行駛已違規。另外，機車是否有車速過快、路口未減速狀況，有待釐清。

警方表示，雙方都無酒駕，警方除將針對違規部分依規定開罰外，也將釐清肇事責任，並呼籲用路人應遵守交通規則，不要一時貪快釀禍，欲速則不達。

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