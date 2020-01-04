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曳引車停路邊駕駛車上呼呼大睡　機車騎士撞死警叫醒才知釀禍

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▲▼累癱,睡覺,酒醉,喝醉。（圖／翻攝pakutaso）

▲曳引車駕駛將車停路邊在車上補眠，害機車撞上騎士喪命，警察叫醒他才知道釀禍。圖為示意圖。（圖／翻攝pakutaso）

記者李忠憲／台中報導

黃姓曳引車司機凌晨開車送貨到大安，發現公司未營業門沒開，竟直接將車停在路邊睡大頭覺，害張姓男子騎機車撞上，送醫不治。黃男不知發生車禍，直到員警叫醒他才發現釀禍，台中高分院認為他不符自首要件，但已與被害人家屬和解有悔意，依過失致死罪判他8月，緩刑2年。全案定讞。

判決書指出，黃姓男子2019年1月16日凌晨開著載滿貨物的曳引車，從高雄北上到台中市大安區南安路某公司。他凌晨3點多抵達時，因為該公司還沒開始營業，無法卸貨，竟直接將車停在道路右側，但未緊靠路邊，車寬已占據車道70公分，人就在駕駛座上呼呼大睡。

當天凌晨5點多，張姓男子騎機車剛好經過，直接撞上曳引車倒地，送醫後因頭頸受創嚴重導致呼吸衰竭，不治身亡。死者家屬怒告黃男業務過失致死罪。

由於2018年業務過失致死罪已修法為過失致死罪，黃男雖坦認犯行，但被害人家屬表示黃男未和解，不打算原諒，一審判他8月徒刑。黃男不服上訴台中高分院，認為自己符合自首，一審判太重。

但台中高分院審理後認為，事發後員警到場處理時沒看到黃男，經聯繫車主後才知道黃男在車上睡覺。黃男被叫醒後才知道發生車禍，而當下警察已合理懷疑他是肇事者，已不符合自首要件。但案件審理期間，黃男已與對方達成和解並已賠償，念在他無前科，素行尚稱良好，已有悔意，改判他緩刑2年自新。

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