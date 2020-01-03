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小貨車被撞翻夫妻頭顱變形身亡！台中拖板車疑煞車故障失速奪2命

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記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區向上路五段與精科路口，3日下午發生一起嚴重死亡車禍。一輛載滿混凝土的拖板車，一路沿向上路直衝開往市區方向，先是擦撞一部自小客後連闖2個紅燈，再於上述路段撞擊對向左轉的小貨車，強烈撞擊力道造成小貨車翻覆側倒在地，車內夫婦2人當場失去生命跡象，急救後仍不幸身亡。

▲張姓拖板車駕駛3日下午沿向上路五段一路狂飆，撞上左轉的貨車，造成柯姓夫婦2人當場死亡。（圖／記者白珈陽攝）

▲張姓拖板車駕駛3日下午沿向上路五段一路狂飆，撞上左轉的貨車，造成柯姓夫婦2人當場死亡，現場留有大片血跡。（圖／記者白珈陽攝）

而拖板車於撞擊後，疑煞不住車，車輛打滑橫向衝破對向車道人行道護欄，翻落至約5公尺深的邊坡，車斗裝載的混凝土散落整片路面。警方表示，目前不排除拖板車煞車失靈，詳細車禍原因還須進一步釐清，全案暫依業務過失致死罪偵辦。

▲拖板車撞擊小貨車後，疑因煞不住車，衝破對向車道人行道上的護欄，墜下約5公尺深的邊坡。

▲拖板車撞擊小貨車後，疑因煞不住車，衝破對向車道人行道上的護欄，墜下約5公尺深的邊坡。

▲事故現場灑滿拖板車載運的混凝土。

▲事故現場灑滿拖板車載運的混凝土。

警方調查，從行車紀錄器研判，拖板車駕駛張姓男子（38歲）於3日下午2時許沿向上路開往市區方向，先是在向上路五段與五權西路三段路口，擦撞江姓自小客女駕駛的車輛，接著未依交通號誌行駛，闖過一處紅燈後，繼續往前直行；於向上路五段與精科路口遇到紅燈仍未停下再次闖過，撞擊對向車道左彎的小貨車，造成貨車駕駛柯男（59歲）及乘客妻子徐女（57歲）當場失去生命跡象，經送往林新醫院搶救後均傷重不治。張男則全身多處擦挫傷、有腦震盪情形，救護人員將其協助脫困後，送往中港澄清醫院救治。

遭拖板車擦撞自小客駕駛江女心有餘悸地說，被張男擦撞後，她先是嚇了一跳，然後發現對方竟然沒有停下，繼續高速往前行駛，她氣的一路猛按喇叭追著張男車輛跑，豈料經過事故路口時，有一輛貨車要左轉，拖板車就直接撞上去，嚇得她當場大聲尖叫。事後，江女提供行車紀錄器協助警方調查。

▲江姓自小客駕駛於向上路五段與五權西路三段交岔口遭拖板車擦撞，事後想起仍心有餘悸。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲江姓自小客駕駛於向上路五段與五權西路三段交岔口遭拖板車擦撞，事後想起仍心有餘悸。（圖／民眾提供）

據了解，柯男夫婦遭受猛烈撞擊，導致頭顱變形當場慘亡，其女兒現在仍在醫院處理後事，稍晚會至交通分隊進行筆錄；張男則因有腦震盪情形，目前無法接受問訊，待其傷勢好轉警方將會盡速向他了解事故原因。警方已積極調閱事故地點附近路口監視器已釐清案情，全案暫依業務過失致死罪偵辦。

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