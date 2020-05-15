15天賺8萬4！桃園外送哥「地獄獎金超狂」根本生命鬥士　網曝關鍵：很好衝　

▲不少外送員趕時間，馬路上橫衝直撞很危險！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的是生命鬥士欸！」一名男網友PO出友人的外送薪資單，半個月爆肝跑了1015件單，辛苦賺了8萬多元，其中光是獎金就占了3萬8千多元。照片曝光後，一票網友跪驚呼「24小時平均每小時2-3單，都不用休息！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張熊貓薪資表，光從3月16至31日，外送員短短半個月就賺了8萬4260元，送餐量高達1015件，等於日夜沒休息，一天平均要奔波送67趟，讓原PO下巴掉下來驚呼，「這也太猛了吧，兩個人日夜輪班嗎？哈哈！」

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原PO透露薪資單來源，是轉自朋友文章。畫面可見，外送員在桃園「用生命」爆肝送餐，單件金額總是4萬5675元，其他包括1萬3000元的件數獎勵、1萬150元的廣告費用、5075元的接單獎金、2385元里程獎勵，380元的雨天補助，以及其他加發7595元，算得8萬4260元辛苦落袋。

▲「地獄獎金超狂」高達3萬8千多元！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，驚呆近萬名網友，「24小時平均每小時2-3單，都不用休息」、「想要賺多，就是要比別人多付出一些犧牲」、「至少光明正大賺錢，不搶不騙」、「很厲害值得讚賞，但希望某些人可以多遵守交通規則」、「一天70件，桃園真的是超多人在叫外送」、「他還活著嗎」、「有任意門是嗎」。

留言串也有人直言，「車子的損耗、油錢、勞健保、罰單也拿出來算一下，才知道真的實領多少」、「我必須要說，熊貓素質堪比小黃了！現在在路上常常差點出意外都是因為熊貓，他們各種趕時間亂騎，你擋到他路還會狂按喇叭，瞪你甚至罵你」、「能連續這樣跑三個月嗎？還是3年？」、「現在半個月有400張就可以偷笑了」。

▲網友認為，油錢跟車耗材也是支出！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

也有人分析爆量原因，「都過那麼久了，看看就好，現在連時段都搶破頭了，當時3月免運很好衝啊」、「要趕緊把握疫情的黃金時期，再1年可能只有4.5萬了」、「常有的事，鶯歌有計程車三兄弟共用一個帳號在跑」、「我朋友在這段時間3/16-3/31他也是接了906單，領6萬8，但他一天跑20小時」、「我朋友是一個帳號3個人跑，早上6:00到凌晨2:00整個月沒休…但熊貓沒有抓違規」、「公司規定只能排15小時的班」。