　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

15天賺8萬4！桃園外送哥「地獄獎金超狂」根本生命鬥士　網曝關鍵：很好衝　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲不少外送員趕時間，馬路上橫衝直撞很危險！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的是生命鬥士欸！」一名男網友PO出友人的外送薪資單，半個月爆肝跑了1015件單，辛苦賺了8萬多元，其中光是獎金就占了3萬8千多元。照片曝光後，一票網友跪驚呼「24小時平均每小時2-3單，都不用休息！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張熊貓薪資表，光從3月16至31日，外送員短短半個月就賺了8萬4260元，送餐量高達1015件，等於日夜沒休息，一天平均要奔波送67趟，讓原PO下巴掉下來驚呼，「這也太猛了吧，兩個人日夜輪班嗎？哈哈！」

請繼續往下閱讀...

原PO透露薪資單來源，是轉自朋友文章。畫面可見，外送員在桃園「用生命」爆肝送餐，單件金額總是4萬5675元，其他包括1萬3000元的件數獎勵、1萬150元的廣告費用、5075元的接單獎金、2385元里程獎勵，380元的雨天補助，以及其他加發7595元，算得8萬4260元辛苦落袋。

▲▼15天賺8萬4！桃園外送哥「地獄獎金超狂」根本生命鬥士　網曝關鍵：很好衝　（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲「地獄獎金超狂」高達3萬8千多元！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，驚呆近萬名網友，「24小時平均每小時2-3單，都不用休息」、「想要賺多，就是要比別人多付出一些犧牲」、「至少光明正大賺錢，不搶不騙」、「很厲害值得讚賞，但希望某些人可以多遵守交通規則」、「一天70件，桃園真的是超多人在叫外送」、「他還活著嗎」、「有任意門是嗎」。

留言串也有人直言，「車子的損耗、油錢、勞健保、罰單也拿出來算一下，才知道真的實領多少」、「我必須要說，熊貓素質堪比小黃了！現在在路上常常差點出意外都是因為熊貓，他們各種趕時間亂騎，你擋到他路還會狂按喇叭，瞪你甚至罵你」、「能連續這樣跑三個月嗎？還是3年？」、「現在半個月有400張就可以偷笑了」。

▲▼15天賺8萬4！桃園外送哥「地獄獎金超狂」根本生命鬥士　網曝關鍵：很好衝　（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友認為，油錢跟車耗材也是支出！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

也有人分析爆量原因，「都過那麼久了，看看就好，現在連時段都搶破頭了，當時3月免運很好衝啊」、「要趕緊把握疫情的黃金時期，再1年可能只有4.5萬了」、「常有的事，鶯歌有計程車三兄弟共用一個帳號在跑」、「我朋友在這段時間3/16-3/31他也是接了906單，領6萬8，但他一天跑20小時」、「我朋友是一個帳號3個人跑，早上6:00到凌晨2:00整個月沒休…但熊貓沒有抓違規」、「公司規定只能排15小時的班」。

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／等紅燈直擊這一幕！鐵工載小孩拼外送…2萬人感動爆　釣出害羞本尊

高中妹反超4棒逆轉勝！影片曝光…網看完大歪樓：需要ig謝謝

老公想吃炸雞桶！她跑五金行「生出豪華全家餐」還省200元　網笑炸：無違和

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

午後熱對流+黃蜂外圍環流夾擊　14縣市豪、大雨特報

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

未婚妻懷孕連爸爸都先瞞！　楊祐寧媽媽連2讚Melinda「希望多生幾個」

給租房鑰匙「自己上去看」　房東、警衛1舉動超詭異...他簽約完怕爆

駭客狂洩總統府偽文件...國安鎖定目標！「攻擊恐持續到罷韓」企圖亂輿情　

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

《葉問4》橫掃1.8億　「獲香港金像獎肯定」重返大銀幕

「懶得鳥你」出沒高雄！期間限定店5大拍照區萌翻　厭世照拍好拍滿

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

輕颱黃蜂逼近　氣象局發布海警

更多熱門

相關新聞

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

一名劉姓網友在「爆廢公社」PO出感人的一幕，他說自己在等紅燈時，看一位男騎士載著UberEats包外送，仔細一看車上還載著一名小朋友，開心跟著爸爸一起工作。他看了超感動，忍不住拍下PO網，短短4小時吸引2.3萬網友按讚，「超級爸爸實在很帥！」PO文14日深夜在臉書發燒，沒想到本尊也看到文章，來留言了！

熊貓外送員暴走踹門　同業：非第一次

熊貓外送員暴走踹門　同業：非第一次

月虧200萬　老台菜茂園：願望是不要倒

月虧200萬　老台菜茂園：願望是不要倒

Uber收購外送平台GrubHub喬不攏！　名嘴認為Uber應更大方

Uber收購外送平台GrubHub喬不攏！　名嘴認為Uber應更大方

「牛排被西裝哥吃了！」外送員親揭2情況

「牛排被西裝哥吃了！」外送員親揭2情況

關鍵字：

熊貓外送薪資單薪水

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面