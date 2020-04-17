才剛送完菜「祥富水產」就跳票　他：去年1天要1、20籃菜最近幾天才1籃



▲祥富水產新竹巨城店也受到波及，有廠商昨天才送完菜，就被跳票。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

知名連鎖海鮮超市火鍋「祥富水產」經傳倒閉，全台有10多間分店的祥富火鍋員工、廠商哀嚎聲四起，新竹巨城店的祥富水產2019年才開幕，當時還引起一片轟動，不接受預約、只能現場排隊，也造成店門口經常大排長龍。昨晚傳出倒閉後，今早祥富店內也上演空城計，還有供應商遭跳票前往搬貨。

16日晚間，有網友分別在社團爆出「祥富水產」倒閉的驚人消息，其中提到公司發訊，「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」被網友認為，應該是高利貸壓垮，老闆應該也已經跑路了。

祥富水產是台灣首創火鍋超市業者，其在台中爆紅，而在2018年正式插旗台北，店址就開設在新光三越南西店三館7樓，開幕初期吸引許多朝聖人潮，曾創下要排隊8小時才吃得到的紀錄。後來陸續在全台各地遍地開花，只可惜好景不長，這一波開花期就像曇花一現，員工們更爆出「年終、3月及4月薪水都還沒給，我們全快活不下去了。」

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▲供應商的員工前往搬貨卻撲空，祥富經營方並未出現，百貨業者也無法連絡上對方。



「祥富水產」於新竹巨城店有16名員工，新竹勞工局也表示，「祥富」總公司設在高雄，若有薪資相關爭議，竹市府會一併向高雄市政府勞工處提出申訴，據悉，高雄市勞工處已介入辦理。

新竹巨城店也表示，目前仍無法與「祥富」經營者聯絡。而店內也未見到員工，但有蔬菜供應商的員工前往搬菜卻撲空，該名供應商員工說，他們負責中壢、桃園、新竹的蔬菜供應，新竹店去年剛開的時候生意非常好，每天都要送1、20籃的蔬菜，但最近一天可能不到1籃，生意真的差很多，自己並不知道「祥富」開的票期，只知道昨天開始跳票，晚上就有倒閉的消息傳出，昨天新竹店還正常營業，自己還送了1籃菜過來。

▲新竹店去年剛開幕時1天需要1、20籃的蔬菜，現在幾天才1籃。

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