拿得出10萬應急嗎？他勸「工作壓力大也別揮霍」　網：就算有1千萬也心痛

▲很多年輕人都是月光族。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

花錢容易存錢難！現今社會物價高漲，薪資卻低廉，年輕人每個月的薪水都拿來租房及應付日常開銷，很難存到什麼錢，更別說買一間自己的房子。對此就有一名網友淚訴，出社會工作後基本上很難存到錢，長大後才發現當大人一點都不好玩，「你拿的出10萬塊應急嗎？」

原PO嘆，「我不是那種從小就很認真存錢的那種人，甚至出社會後的第一份工作，讓自己領著超低薪水為大公司做事，就只為了讓未來的履歷能有更好的跳板，但可以說完全存不到什麼錢...」。

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原PO淚訴，有經歷過的人都知道，光是租屋就快噴掉1/3的薪水，其他林林總總下來，其實沒多少錢能存，更不要說要吃多好，去哪裡娛樂...。

原PO提到，長大後就發現，小時候急著想當大人根本超笨的啦，當大人一點都不好玩，要負擔這個那個、家裡開銷、幫父母減少壓力...每天要假裝當個人模人樣的大人，內心真的被工作壓力摧殘的很空虛無助。

原PO也奉勸大家，「到現在我的存款也不算多，但希望這樣能存多少就盡量存的狀態，跟板上為生活、為工作、為錢所困的你告誡：錢，能存都要存起來，工作壓力再大都不要亂揮霍（過來人）」。

貼文一出後，網友紛紛認同留言，「我覺得就算我有一千萬，十萬依舊對我來說會心痛」、「真的⋯有錢不要亂揮霍離職兩個月，戶頭錢要生活兩個月都有困難（還好住家裡，但完全不敢說沒錢）」、「我覺得有應急的錢蠻重要的，像現在疫情突然爆發，有些公司都在裁人⋯突然沒了工作至少要有能過幾個月的錢，至少能夠撐一段時間不至於沒飯吃」。