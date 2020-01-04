　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「是在哈樓」奪第一！北大新宿舍命名投票結果出爐...校方將開會決議

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲國立台北大學台北校區。（圖／翻攝國立台北大學網站）

▲國立台北大學。（圖／翻攝國立台北大學網站）

記者崔至雲／台北報導

國立台北大學三峽校區即將啟用，日前校方開放學生發揮創意，舉辦「命名投稿」的票選活動，當時投票活動才1天，就有一個「是在哈樓」的命名奪得超高分數，而目前投票結果出爐，「是在哈樓」真的排名第一。不過，宿舍是否以第一名作為最終名稱？校方表示，還是要由校長及學校長官、代表來決定，近期將開會決議。

北大學務處住宿輔導組日前PO文公告，邀請學生幫三峽校區「二期學生宿舍」命名，凡是校內的師長、具有效學籍的日間及進修推廣部學生都可以進行投票，第一名可以得到3000元禮卷、第二名可得2000元禮卷、第三名可得1000元禮卷、入圍開放3名可得禮券300元，且上述皆有獎狀。

請繼續往下閱讀...

當時投票活動才1天，就有一個「是在哈樓」的命名奪得超高分數。而根據北大網站最新公告，票選結果「是在哈樓」真的排名第一，其他依序為「辰曦樓」、「瘋狗棟」、「書精館」、「溫欣樓」、「彩霞樓」。

▲▼台北大學宿舍命名結果公布，「是在哈樓」排名第一。（圖／翻攝台北大學官網）

▲台北大學宿舍命名結果公布，「是在哈樓」排名第一。（圖／翻攝台北大學官網）

「是在哈囉？」源於美國人常用「Hello？」表達疑惑或是暗示對方搞不清楚情況，等於「是在搞什麼？」的意思。此次北大新宿舍「是在哈樓」的命名學生以雙關的方式來命名，當時就讓許多網友留言，「完美詮釋什麼叫如何用選票殘害下一代」、「我已經可以想像得到它用標楷體大大的掛在宿舍外牆了」、「我笑慘」、「高票當選神猛」、「它贏定了XDD」、「你在哪裡 我在哈樓」、「我投弓箭手村」、「這命名讓我想起當年北藝大的奧米加咆哮獸」。

對於「是在哈樓」真的成為獲選為第一名，北大校方回應，在舉辦該活動時就有提到，參賽前3名的學生都可得到獎勵，但實際上宿舍是否以第一名的名稱作為最終名稱，其實還是要由校長及學校長官、代表來決定，該宿舍預計今年9月正式使用，近期將開會決議最終名稱。
 

ET快訊
辣噴！蔡依林透視馬甲「只用XX遮」　捆繩床戰男舞者
存46萬送初戀出國！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丁守中提「柯文哲作弊才當選」　呼籲選民發揮「監票的力量」

朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

「是在哈樓」奪第一！北大新宿舍命名投票結果出爐...校方將開會決議

男降落前離座「突扔餐盤、推傷2空服員」　長榮航空：驗傷提告

存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

田埂撿到1千塊「少了紅包袋」　單身哥po哀怨文...網虧：晚上託夢打槍你XD

SARS再起？陸港頻傳肺炎重症　疫苗大廠生產線升級備戰中

超夢幻「星空光牆」陪伴入眠！台中歌劇院夜宿體驗　首批「房客」5星評價

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

婆婆當眾要林予晞拿掉孩子！　修杰楷一聽真相...滿滿洋蔥

丁守中提「柯文哲作弊才當選」　呼籲選民發揮「監票的力量」

朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

「是在哈樓」奪第一！北大新宿舍命名投票結果出爐...校方將開會決議

男降落前離座「突扔餐盤、推傷2空服員」　長榮航空：驗傷提告

存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

田埂撿到1千塊「少了紅包袋」　單身哥po哀怨文...網虧：晚上託夢打槍你XD

SARS再起？陸港頻傳肺炎重症　疫苗大廠生產線升級備戰中

超夢幻「星空光牆」陪伴入眠！台中歌劇院夜宿體驗　首批「房客」5星評價

政策會前接受聯訪　韓國瑜2分鐘狂轟：為民進黨的國際事務捏把冷汗

丁守中提「柯文哲作弊才當選」　呼籲選民發揮「監票的力量」

「軍人子女卻沒哀悼黑鷹罹難者」　女主播被轟忘本…心痛：沒發文代表我沒感覺？

開衩設計讓長褲不再單調　剪裁位置分4種，營造不同穿搭風格

朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

馬英九桃園輔選趴趴走　痛批反滲透法是綠色恐怖實質戒嚴

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

張國煒：為何將領全坐同架直升機

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

張國煒評黑鷹　國防部回應了

黑盒子資料出爐！動力正常卻下沉

乘客打空姐！降落前離座摔餐還推人

黑鷹墜毀「101被洗版拜託」　晚上真的辦了

每小時最多120顆！流星雨周六大爆發

託友買二手車「行動蟑螂基地」出土

張國煒親上火線「不喜歡我道歉！」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

黑鷹墜毀　「機械、氣候因素」8成排除

埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果

菜鳥收兵單在斗煥坪！網喊爽老鳥卻苦笑

更多熱門

相關新聞

男大生性侵後洗門風　二審判刑4年

男大生性侵後洗門風　二審判刑4年

新竹洪姓男大生覬覦女同學阿彤（化名）姿色，2017年5月間一群人在宿舍飲酒後，竟趁阿彤落單之際，問她有沒有一點喜歡他的感覺？而後將她強脫衣褲性侵得逞。友人聞聲前來救援，男大生惡行遭撞破後，到阿彤的宿舍門前下跪，「洗門風」道歉。一審將洪男判刑4年，案經上訴，高院二審仍判刑4年。可上訴。

大一室友「1個月不洗衣」臭爆！　網驚：重點他還有女友

大一室友「1個月不洗衣」臭爆！　網驚：重點他還有女友

住宿舍「氣炸鍋或烤箱」2選1！網秒推前者

住宿舍「氣炸鍋或烤箱」2選1！網秒推前者

台北大學新宿舍開放命名！「是在哈樓」領先得455票

台北大學新宿舍開放命名！「是在哈樓」領先得455票

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

關鍵字：

是在哈樓北大宿舍

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

蔡依林曝舞台上內心OS...「要非常賣力才能忍住不笑」！

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面