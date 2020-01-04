「是在哈樓」奪第一！北大新宿舍命名投票結果出爐...校方將開會決議

▲國立台北大學。（圖／翻攝國立台北大學網站）

記者崔至雲／台北報導

國立台北大學三峽校區即將啟用，日前校方開放學生發揮創意，舉辦「命名投稿」的票選活動，當時投票活動才1天，就有一個「是在哈樓」的命名奪得超高分數，而目前投票結果出爐，「是在哈樓」真的排名第一。不過，宿舍是否以第一名作為最終名稱？校方表示，還是要由校長及學校長官、代表來決定，近期將開會決議。

北大學務處住宿輔導組日前PO文公告，邀請學生幫三峽校區「二期學生宿舍」命名，凡是校內的師長、具有效學籍的日間及進修推廣部學生都可以進行投票，第一名可以得到3000元禮卷、第二名可得2000元禮卷、第三名可得1000元禮卷、入圍開放3名可得禮券300元，且上述皆有獎狀。

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當時投票活動才1天，就有一個「是在哈樓」的命名奪得超高分數。而根據北大網站最新公告，票選結果「是在哈樓」真的排名第一，其他依序為「辰曦樓」、「瘋狗棟」、「書精館」、「溫欣樓」、「彩霞樓」。

▲台北大學宿舍命名結果公布，「是在哈樓」排名第一。（圖／翻攝台北大學官網）

「是在哈囉？」源於美國人常用「Hello？」表達疑惑或是暗示對方搞不清楚情況，等於「是在搞什麼？」的意思。此次北大新宿舍「是在哈樓」的命名學生以雙關的方式來命名，當時就讓許多網友留言，「完美詮釋什麼叫如何用選票殘害下一代」、「我已經可以想像得到它用標楷體大大的掛在宿舍外牆了」、「我笑慘」、「高票當選神猛」、「它贏定了XDD」、「你在哪裡 我在哈樓」、「我投弓箭手村」、「這命名讓我想起當年北藝大的奧米加咆哮獸」。

對於「是在哈樓」真的成為獲選為第一名，北大校方回應，在舉辦該活動時就有提到，參賽前3名的學生都可得到獎勵，但實際上宿舍是否以第一名的名稱作為最終名稱，其實還是要由校長及學校長官、代表來決定，該宿舍預計今年9月正式使用，近期將開會決議最終名稱。

