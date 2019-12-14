　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死。（圖／翻攝網路）

▲包麗被男友要求稱他為「主人」。（圖／翻攝網路）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸北京大學女學生包麗10月時服藥輕生，最後腦死躺在病床上，而她的母親查看女兒對話紀錄才發現，男友牟林翰可能是幕後主因。牟林翰與包麗交往途中疑似使用「PUA」的方式進行交流，最終讓包麗在身上紋下「我是牟林翰的狗」的紋身，引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，在北京大學就讀法學院大三的包麗10月9日服藥輕生，後導致昏迷躺在重症監護室2個月，最後醫師也向家人宣布包麗已經「腦死亡」，讓家人悲痛萬分。

▲▼女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死。（圖／翻攝網路）

▲▼包麗目前為腦死狀態，網友懷疑牟林翰對其使用PUA。（圖／翻攝微博）

▲▼女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死。（圖／翻攝網路）

包麗的媽媽查看女兒手機才發現，女兒有個交往1年的學長男友牟林翰，只因在交往期間得知包麗不是處女，就開始使用言語折磨，最後還把暱稱改為「主人」，並在身上紋下「我是牟林翰的狗」且須全程錄影，最後要求包麗懷孕後引產，再做絕育手術，不允許她以後的人生有其他男人。

起初包麗完全拒絕因不是處女而遭到否定，但牟林翰先以保護的心態開始貶低自己「我憑什麼命這麼差，連一個完整的女孩子都不曾得到」，不斷洗腦之下，將包麗的個性完全改變，逐漸對自己產生罪惡感，最終走上絕路。

牟林翰12日也向媒體表示，他不認為自己有對女友進行經控制，「（包麗自殺）我覺得不能說我沒有關係，我是她男朋友，而且我們倆相處過程中我沒有照顧好她。作為她男朋友，我是一定有責任的」，且交往期間也有見過女友母親，懷疑這都是對方無端的指控。

▲包麗與男友最後的對話，與微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）

▲包麗與男友最後的對話，與微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）

由於聊天紀錄中，牟林翰不斷對包麗進行情緒上的勒索，讓多間媒體、專家指出這是類似於「PUA」的控制，可讓對方心智摧毀，走上絕路。

所謂的PUA（Pick-up Artist）是透過掌握人性弱點，進而掌握女性的一種方式，他們先設定好「花花公子型、「事業有成暖男型」、「浪漫詩人型」等3種讓異性想要接近，再開始展現虛假的悲慘故事，讓對方投入感情。

PUA有專門的導師開課，課程從第1章一路到第14章「寵物養成術」等，以類似玩遊戲闖關的形式不斷要求女性達成任務，進而達到發生性行為的終極目標，但最後被改良後出現第15章「自殺鼓勵」，讓不少人拿來惡意使用，藉此滿足私慾。

▼包麗與牟林翰部分對話截圖如下。（圖／翻攝網路）

▲▼女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死。（圖／翻攝網路）

 ▲▼女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死。（圖／翻攝網路）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
即／中美貿易戰最新進展！　雙方經貿協議文本達成一致
鄭多恩「突緊勒韓瑞希脖子」：死在我手上吧！　深夜求救訊息曝光
慾火青春！情侶嘟嘟車上「坐蓮式」狂運動　連內褲也沒穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

中美經貿歷時22個月！協議文本好不好「企業、市場說了算」

中國國新辦11點召開記者會！中美首階段經貿協議文本達成一致

燒「五星旗」！港13歲女童認罪被判12個月感化教育...每晚要遵守宵禁令

日工作14小時！「胸口有點難受」滴滴司機猝死車內...貼心舉動暖哭網友

戴「吃雞」頭盔跌倒！　7歲男孩一抬頭「嘴唇、下巴肉」全被削掉...還發黑

中美達成第一階段經貿協議　華春瑩：符合國際社會期待

擔心45萬治療費！48歲病父從醫院逃走輕生　兒得知痛哭：負擔得起阿

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

中美經貿歷時22個月！協議文本好不好「企業、市場說了算」

中國國新辦11點召開記者會！中美首階段經貿協議文本達成一致

燒「五星旗」！港13歲女童認罪被判12個月感化教育...每晚要遵守宵禁令

日工作14小時！「胸口有點難受」滴滴司機猝死車內...貼心舉動暖哭網友

戴「吃雞」頭盔跌倒！　7歲男孩一抬頭「嘴唇、下巴肉」全被削掉...還發黑

中美達成第一階段經貿協議　華春瑩：符合國際社會期待

擔心45萬治療費！48歲病父從醫院逃走輕生　兒得知痛哭：負擔得起阿

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

英國大選等南方小島開完票才結束　保守黨365席大勝「脫歐成定局」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

橫濱「筒神」前進大聯盟！　光芒2年1200萬美元網羅

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

跳票前…張綱維密集處分千萬資產！　北檢請民航局協查「遠航有無被掏空」

李嘉欣8歲兒罕見曝光！　長相與富豪爸「一個模子刻出來」

《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔

1200億中國商品關稅「降到7.5％」　川普：立即展開第二次談判

日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

大陸熱門新聞

中國國新辦說明與美國經貿磋商新進展！

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

中美協議文本好不好「企業、市場說了算」

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

戴「吃雞」頭盔跌倒　7歲男孩「嘴唇肉被削掉」噴血

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

港13歲女童燒五星旗！被判12個月感化教育

擔心「45萬治療費」病父醫院逃走...輕生離世

用「小心翼翼」照樣造詞！媽一看兒答案當場送醫

25歲男跳樓砸中祖孫…3人慘亡　判決結果出爐

圍棋正妹跨足演藝　自曝偶像是女神

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍

更多熱門

相關新聞

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

北京大學學生包麗10月服藥自殺，如今躺在醫院病房2個月。包麗的母親爆料稱，女兒的男友嫌棄女兒談過戀愛「不是處女」，曾要求拍裸照、先懷孕後流產，甚至絕育...等要求，因此才逼死女兒，「我很想跑過去把他捅死」。

北大教師驚爆劈腿已婚女

北大教師驚爆劈腿已婚女

面對感情最不主動3星座　天秤愛閃躲

面對感情最不主動3星座　天秤愛閃躲

最容易被當備胎的5個星座女

最容易被當備胎的5個星座女

陷入愛情就「看不清渣男」4星座女

陷入愛情就「看不清渣男」4星座女

關鍵字：

處女北京大學北大包麗牟林翰洗腦PUA

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

Gary老婆「正面近照」曝光！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

謝和弦揭變心原因：沒感情了

韓女團16歲台灣成員被消失5月　公司今發聲

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男2度猛揍害他倒地慘死

美麗妄娜賭輸「剃成男生頭」　粉：整個帥炸

更多

最夯影音

更多
不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面