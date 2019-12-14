女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

▲包麗被男友要求稱他為「主人」。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸北京大學女學生包麗10月時服藥輕生，最後腦死躺在病床上，而她的母親查看女兒對話紀錄才發現，男友牟林翰可能是幕後主因。牟林翰與包麗交往途中疑似使用「PUA」的方式進行交流，最終讓包麗在身上紋下「我是牟林翰的狗」的紋身，引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，在北京大學就讀法學院大三的包麗10月9日服藥輕生，後導致昏迷躺在重症監護室2個月，最後醫師也向家人宣布包麗已經「腦死亡」，讓家人悲痛萬分。

▲▼包麗目前為腦死狀態，網友懷疑牟林翰對其使用PUA。（圖／翻攝微博）



包麗的媽媽查看女兒手機才發現，女兒有個交往1年的學長男友牟林翰，只因在交往期間得知包麗不是處女，就開始使用言語折磨，最後還把暱稱改為「主人」，並在身上紋下「我是牟林翰的狗」且須全程錄影，最後要求包麗懷孕後引產，再做絕育手術，不允許她以後的人生有其他男人。

起初包麗完全拒絕因不是處女而遭到否定，但牟林翰先以保護的心態開始貶低自己「我憑什麼命這麼差，連一個完整的女孩子都不曾得到」，不斷洗腦之下，將包麗的個性完全改變，逐漸對自己產生罪惡感，最終走上絕路。

牟林翰12日也向媒體表示，他不認為自己有對女友進行經控制，「（包麗自殺）我覺得不能說我沒有關係，我是她男朋友，而且我們倆相處過程中我沒有照顧好她。作為她男朋友，我是一定有責任的」，且交往期間也有見過女友母親，懷疑這都是對方無端的指控。

▲包麗與男友最後的對話，與微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）



由於聊天紀錄中，牟林翰不斷對包麗進行情緒上的勒索，讓多間媒體、專家指出這是類似於「PUA」的控制，可讓對方心智摧毀，走上絕路。

所謂的PUA（Pick-up Artist）是透過掌握人性弱點，進而掌握女性的一種方式，他們先設定好「花花公子型、「事業有成暖男型」、「浪漫詩人型」等3種讓異性想要接近，再開始展現虛假的悲慘故事，讓對方投入感情。

PUA有專門的導師開課，課程從第1章一路到第14章「寵物養成術」等，以類似玩遊戲闖關的形式不斷要求女性達成任務，進而達到發生性行為的終極目標，但最後被改良後出現第15章「自殺鼓勵」，讓不少人拿來惡意使用，藉此滿足私慾。

▼包麗與牟林翰部分對話截圖如下。（圖／翻攝網路）



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