貼春聯「8大禁忌」！大門別貼「倒福」、單數才吉利...以免招晦氣衰整年

▲ 春節將至，貼春聯時千萬要注意，不可以隨便亂貼。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

春節將至，不少人都已經準備張貼新的春聯，來為家裡增添喜氣、帶來新氣象。不過貼春聯可不能馬虎，民俗專家楊登嵙近日就特別提醒，一定要特別留意「8大禁忌」，否則好運還沒到，反而就先招來晦氣、爛桃花。

楊登嵙說明，春聯源自「桃符」，在中國古代神話中，相傳有一個鬼域，鬼域中有座山，山上有棵覆蓋三千里的大桃樹，樹梢上有一隻金雞。每當清晨金雞長鳴時，夜晚出去遊蕩的鬼魂必須趕回鬼域。鬼域的大門坐落在桃樹的東北，門邊站著兩個神人，分別叫神茶、鬱壘，若鬼魂在夜間做了傷天害理的事情，神茶、鬱壘就會立即發現並將它捉住，再用芒葦做的繩子把它捆起來，送去餵老虎。

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因為天下的鬼都對神茶、鬱壘相當畏懼，民間就用桃木刻出神茶、鬱壘的模樣，放在自家門口，以避邪防害，後來人們乾脆直接在桃木板上刻下兩神人的名字，認為這樣做也能達到鎮邪去惡的效果，這種桃木板被稱為「桃符」。

到了宋代，人們開始在桃木板上寫對聯，這麼做既不失桃木鎮邪的意義，同時也能表達自己美好心願，還能夠裝飾門戶，就這樣發展到現在，成為大家所熟知的春聯，也是華人春節時不可或缺的重要標誌。

楊登嵙提到，貼春聯意味著春節正式拉開序幕，不過在張貼時，有8大禁忌要格外注意：

1.上下聯勿貼錯：

一般拿到的春聯會有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一個字是仄聲字，那就是上聯；如果是平聲字，那就是下聯。所謂的仄聲字，就是上聲（注音第三聲）、去聲（注音第四聲）、入聲（短促聲）；至於平聲字，則是注音的第一聲、第二聲。舉例來說，天增歲月人增壽（壽為四聲、仄聲就是上聯）、春滿乾坤福滿門（門為二聲，平聲就是下聯）。

萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那麼就選擇台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重音），也就是上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）；「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

2.大門口不貼春：

通常居家大門口不要只單單貼一個「春」字，還可以貼「福」、「招財進寶」等。畢竟在古代，只有怡紅院（聲色場所）才會在門口貼「春」，單貼春字，容易招來爛桃花。

3.大門口不倒貼春聯：

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」如果倒過來貼，是財到的意思，但如果貼的位置是大門口，那麼就千萬不能把「財」倒過來貼，這意味著把財倒光光的意思；另外，大門口的「福」字同樣不能倒貼，不然福氣同樣會倒光。至於窗、內門，或者水缸、酒缸等器具，就可以把「財」、「福」倒過來貼，從民俗上來說，古代只會在水缸這類存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

▲ 大門口不可以貼「倒福」 。（示意圖／記者李毓康攝）

4.單數才吉利：

門口張貼春聯時，記得要貼單數，因為1、3、5等單數象徵吉祥，2、4、6等偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數（陽）。至於整個家中所貼的春聯數目，則不需要去計算陰陽。

5.貼春聯的時間：

農曆12月24日送神開始，也就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，一直到除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是「除夕早上6點到中午12點之間」，因為這個時間陽氣最旺。另外，中午12點之後就要拜祖先和地基主，所以除夕中午12點前正是適合貼春聯的最佳時間！

6.舊春聯要撕下來：

把舊春聯撕下來後，再將它撕破，這有著除舊佈新的意思。千萬不要直接把新春聯貼在舊春聯之上，不燃會有損新的好運。

7.不可有不吉利的字：

春聯應該講求個性化，應將自己的感受、喜好、自己家的特點和未來期望都寫進去。不過在寫春聯時要特別注意，像是「滅」、「絕」、「死」、「亡」等負面字，都絕對不要出現，甚至就連同音字，也最好不要出現。

8.有喪事不可貼春聯

如果家中喪事發生還不到一年，不應該在家中貼春聯，否則就像是在慶祝一樣。此外，也不可包粽子，粽子意寓「包中」，一個接一個的意思，要是喪事接連，那就糟糕了！

▼ 喪事發生未滿一年，不應該貼春聯 。（示意圖／記者李毓康攝）

