「川普政府承擔後果」　伊朗駐聯合國大使：美將面臨嚴厲報復

▲示威者不滿美國空襲擊殺伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）3日在美國的空襲中喪生。對此，伊朗駐聯合國（UN）大使拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）表示，此舉是違反國際法的非法行動與侵略行為，美國將面臨嚴厲報復。

拉凡奇3日接受NBC新聞採訪時表示，殺害蘇雷曼尼的行為並不合法，伊朗將祭出嚴厲報復。他還提到，雖然川普政府不相信對話，但自從蘇雷曼尼喪生的消息2日傳開後，伊朗與美國已透過瑞士特使交換信件，他拒絕詳細說明信件的內容。

「將會有嚴厲的報復。何處，何時，怎麼做？我不知道，但肯定會有。」拉凡奇直言，這是美國的侵略行為，伊朗無法視而不見。不過他補充，不會針對美國平民展開攻擊，「我們想說的，是美國政府要承擔後果。」

美國總統川普與國防部此前聲稱，伊朗煽動針對美國軍人與美國駐巴格達大使館的攻擊，蘇雷曼尼也計畫展開更多襲擊，試圖摧毀美國在中東的利益。川普3日表示，多年來，伊斯蘭革命衛隊與聖城軍傷害、殺害數百位美國公民與軍人。

對此，拉凡奇否認指控，川普政府並未拿出任何證據。他還提到白宮前國安顧問波頓（John Bolton）的推特貼文，內容指出擊殺蘇雷曼尼一事策劃已久。

拉凡奇說明，蘇雷曼尼待在伊拉克，是依照伊拉克政府的要求。他不禁質疑美國口口聲聲說要打擊恐怖主義，自己卻在殺害打擊恐怖主義的領袖；這指的是蘇雷曼尼與聖城軍成功在伊拉克與敘利亞打擊伊斯蘭國（ISIS）。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khameinei）3日任命卡阿尼（Esmail Qaani）接下蘇雷曼尼的任務。伊朗官方媒體播出的聲明中則可見，卡阿尼說「保持耐心，很快你將會在中東所有地區見到美國人的屍體。」

隨著美伊局勢升級，外界也憂心是否面臨第三次世界大戰。聯合國秘書長（Antonio Guterres）表示，世界無法再經歷波斯灣戰爭，各國領袖必須維持最大克制。

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