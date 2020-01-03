生前早已交代後事　洪鴻鈞骨灰想跟「最愛的父親」放一起

▲洪鴻軍對家人及朋友都極盡用心。

圖文／CTWANT

空軍黑鷹直升機在昨（2）日早晨7時許，墜落新北市烏來山區，釀成8死5傷慘劇，人稱蛙人將軍的情次室助次洪鴻鈞少將也在罹難之內，洪鴻軍的女性友人語帶哽咽表示，「他都已經在台南買好大房子準備搬進去了，現在卻不幸罹難，令人感到惋惜」。友人也透露洪在生前，就已經考慮好身後事，骨灰想與父親放置一起，也已將塔位買好。

據了解，洪鴻鈞出身金門，陸軍官校56期，在2012年時升少將，素有「兩棲蛙人將軍」美稱，他曾擔任花防部參謀長、東指部指揮官、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職務；更在2019年6月起，接任國防部情次室助理次長，仕途一片前途光明，卻葬送在一場空難中，令人感到惋惜。

▲洪鴻軍的友人語帶哽咽，訴說與洪鴻鈞相處點滴。（圖／影音組攝）

洪鴻鈞友人表示，洪對朋友肝膽相照，只要朋友上來台北，都會盛情邀請友人到家中作客，友人也說「鴻鈞在不久前已經在台南買了一間大房子，準備帶著家人搬進去。」

關於洪鴻鈞身後事，友人則透露，洪在生前，就已經考慮好骨灰要放置在苗栗；雖然國防部對家屬表示，洪可以放在五指山國軍示範公墓，但是洪的女兒覺得，父親生前就交代過她，要與爺爺一同放在苗栗縣靈骨塔，塔位也已經買好了。

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