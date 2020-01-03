韓冰要來了？韓辦：最後關頭催票秘密武器...可望9日和韓合體

▲總統大選最後關頭拚勝選，國民黨總統候選人韓國瑜傳出將找來女兒韓冰衝選情。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

總統大選進入最後關頭，國民黨總統候選人韓國瑜傳出將找女兒韓冰來衝刺選情，韓辦人士透露，韓冰「老少咸宜」，是重量級催票秘密武器，「最後關鍵時刻她一定會出來。」但時間、場合有待確認。

據《聯合新聞網》報導，韓辦人士透露，韓冰長相甜美，有禮貌、EQ好，「老少咸宜」，雖然她早已回台灣，但顧及黑韓力道非常大，韓國瑜希望保護女兒到投票前夕最後一刻，但最後關鍵時刻「韓冰一定會出來為韓國瑜催票」。

韓辦人士分析，選戰最後勝負關鍵在海外返鄉民眾與青年選民投票率，韓國瑜妻子李佳芬近幾個月密集前往海外展開催票，現在台商雖碰到一些像航班沒辦法增加、小機沒法換大機等種種民進黨刁難困難點，但有些都已透過改走小三通等方式克服，海外回來投票狀況應可樂觀。

至於韓冰現身的時間和場合，韓辦人士則表示尚未確定，據報導指出，韓冰可望9日在凱道造勢上與韓國瑜合體輔選。

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