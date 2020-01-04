曹進平恩師曝光！為了他跟校長大吵一架　成就空軍危機處理王

記者葉國吏／綜合報導

國軍黑鷹直升機墜機新北烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人將官罹難，全國都相當不捨。機上13人中有5人生還，其中國防部通次室次長中將曹進平獲救後，不管全身泥濘仍挺身冷靜指揮，畫面曝光後令人佩服又不捨。

黑鷹直升機墜毀後，失事現場不斷傳出吹哨聲，搜救隊根據聲音來源找到失事地點，而吹哨的正是第2位上救護車的周欣頤中校以及第3位上救護車的中將曹進平。曹進平獲救後渾身泥濘，冷靜的向救難隊說「我還可以走，他們兩個有點受傷，不能走，大概只有我可以走，他需要擔架，那邊有更嚴重的，座艙裡面有2、3個有聲音，這邊2個已經沒氣息。」

▲曹進平滿身泥濘指揮現場的畫面令人印象深刻。（圖／ETtoday記者翻攝）

曹進平媽媽林淑女接受訪問時也謝謝老天爺「保佑她兒子」，曹進平的小學恩師曹霖炳也說「為維護我們的國軍高興」。曹霖炳表示，曹進平責任心強「不管做什麼事都負責到底」。

▲曹進平媽媽林淑女謝謝老天爺讓保佑她兒子。（圖／翻攝東森新聞）

曹霖炳回憶起當年要報考中正預校的曹進平，因為當時報考軍校必須要有人作保，但當時的校長不願意替曹進平作保，曹霖炳為了曹進平出面跟校長爭取「還吵了一陣子」，校長最後終於願意替曹進平擔保，讓他能夠展開軍旅生活。

▲曹進平小學恩師曹霖炳。（圖／翻攝東森新聞）

曹進平小學同學也說，曹進平小時候家境不好，為了拿獎學金「考試幾乎都是第一名」，後來也因為家境因素報考軍校，國軍的訓練讓曹進平養成冷靜應對的個性，在這次黑鷹事故中令人印象深刻。