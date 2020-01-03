黑鷹副駕「新婚1年天人永隔」　妻倫敦聞死訊淚崩：請大家給我一點時間

▲劉鎮富才與妻子結婚不久。（圖／翻攝畫面）



記者葉國吏／綜合報導

國軍黑鷹直升機2日墜毀在新北烏來山區，造成參謀總長沈一鳴、上尉副駕駛劉鎮富等8名將官殉職。其中劉鎮富2018年才跟妻子參加空軍聯合婚禮，沒想到才一年時間竟然天人永隔。目前在英國出差的妻子聽聞噩耗崩潰，在臉書發文「請大家給我一點時間，謝謝。」許多網友也湧入她臉書留言安慰。

劉鎮富家住台南市永康區，父親較早離世，平時與母親相依，有空就會回家陪媽媽，或是跟著太太到安南區的岳父家中。劉鎮富死亡的消息傳出後，讓劉母與岳父母感到相當不可置信，趕忙搭車北上，處理兒子的後事。

▲劉鎮富妻子臉書發文。（圖／翻攝劉鎮富妻子臉書）

劉鎮富跟妻子交往3年，於2018年參加空軍聯合婚禮、共同互許承諾，沒想到一年後劉鎮富卻在一次任務中不幸殉職，讓正在英國出差的妻子難以接受，在臉書發文「請大家給我一點時間，謝謝。」網友也紛紛留言打氣安慰「要保重身體 加油」、「願神親自安慰妳的心，我們會一直為妳禱告」、「為妳禱告，神的安慰陪伴時刻與妳同在！」。

另外在劉鎮富的臉書也湧入許多網友哀悼「國家跟國軍痛失英才，向您致上敬意請安息」、「傷痛，國家極大損失棟樑。」、「國家的損失 願您一路好走、無量壽佛」。

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▼劉鎮富跟妻子登山留影。（圖／翻攝劉鎮富妻子臉書）



