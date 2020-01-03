跳脫傳統結合環保　2020台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」推7大主題

▲台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」推7大主題行動裝置車，模樣可愛吸睛。（圖／台中市文化局提供）

記者李忠憲／台中報導

「2020台灣燈會」主展區2月8日將在后里登場，台中市文化局力邀新媒體藝術策畫團隊「噪咖事務所」，結合藝術、科技，打造「蝴蝶珍奶」、「鐵馬奇雞」等7大主題行動裝置車組成「寶島炫光巡邏隊」。文化局表示，屆時將透過燈光、聲響在展區踩街遊行，用童趣KUSO表演娛樂遊客。

台中市文化局表示，台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」跳脫以往固有傳統花燈元素，以環保意識為核心，透過人力腳踏或機械動力方式移動，規劃7大主題行動裝置車。其中，「動物摩天輪」以摩天輪呈現貓追老鼠形象，象徵鼠年來臨，是這次車隊最大型的裝置車。

▲▼台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」策劃單位正如火如荼趕工製作中。（圖／台中市文化局提供）

另外，「海洋爵士樂器車」車體圍繞海洋生物，搭配有自動化樂器演奏以及專業樂手吹奏薩克斯風，呈現台灣身為海島王國及台中爵士音樂節意象；「環保垃圾車」將安排演員投擲垃圾橋段，與民眾互動，邀請大家一起揮別豬年、迎接鼠年。

文化局說，「蝴蝶珍奶車」及「鐵馬騎雞車」結合台中自然與人文特色，跳脫蝴蝶吸花蜜印象，改成吸台中名產珍珠奶茶，並以鐵馬造型後面拖著一台雞排車做趣味連結；此外，「羊來了草莓車」、「狼來了楊桃車」，以「羊來了，草沒」、「狼來了，羊逃」打造可愛逗趣形象。

文化局表示，「寶島炫光巡邏隊」夜光裝置車隊，意象結合生態、小吃、水果、藝術及各項台灣獨有的文化素材，以幽默方式呈現，精心規劃令人會心一笑的巧思，透過嶄新意象增添與民眾互動樂趣，歡迎民眾來台中看燈會。更多訊息，請上台中市文化局官網( https://www.culture.taichung.gov.tw/ )查詢。

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