黑鷹「黑盒子」照片曝光　運安會：若資料未損最快1天可完成判讀

▲失事黑鷹直升機黑盒子。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。國防部3日表示，現場人員已在上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），並送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀。根據國防部尋獲的黑盒子現場照片，橘色長方體的黑盒子外觀大致保持完整，無明顯損毀狀況。

為執行UH-60直升機飛行意外事件現場調查作業，國防部3日上午7時由總督察長黃國明中將率空軍、陸軍特戰官兵、軍備局等共49員，前往失事區域進行蒐證，並約於上午10時40分尋獲黑盒子，並送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

▲國防部尋獲失事直升機黑盒子。（圖／國防部提供）



國防部3日下午將兩具黑鷹直升機黑盒子送達運安會，運安會主委楊宏智表示，資料解讀預計要花費一天時間，因此資料最快4日下午就會出爐。此外，運安會執行長官文霖也說，人員已經就緒，會協助軍方解讀黑盒子，資料未損壞情況下1天可完成，若有損害需3天，但後續資料調查公布，都由國防部統一對外說明。

由國防部提供之尋獲照片顯示，橘色長方體的黑盒子外觀大致保持完整，無明顯毀壞狀況，依照運安會的說法，若資料未損壞情況下1天可完成，但資料解讀後仍須交還國防部，由國防部統一對外說明。

國防部表示，針對本次意外事件，感謝各界關心及協助，相關飛安調查作業目前仍在進行中，懇請媒體、各界勿做臆測性報導，以避免誤導視聽。

▼國防部尋獲失事直升機黑盒子。（圖／國防部提供）



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