禿頭男朝聖「增毛駅」　一年後不增反減...網友搞笑幫P圖

▲增毛車站因為站名，吸引許多有禿頭問題的人前來朝聖 。（圖／取自北海道官方推特）

實習記者謝汶穎／綜合報導

位在北海道的「增毛車站」（増毛駅）雖然在2016年就遭到廢站，但因為站名的原因，雖然毫無根據，但每年仍吸引許多男性來到這邊祈求「增髮」。日前，一名日本男性在推特中貼出自己一年前、現今來到增毛車站的「對比照」，結果卻讓網友哭笑不得。

這名日本網友在1年前因為聽信「增髮」的傳言，前往北海道的增毛車站，祈求自己也能增髮成功，拯救他的禿頭危機。然而，他在12月29日分享一年前和最近一次的對比照時，卻發現髮量根本沒有增長，反而還像是減少了，令不少網友哭笑不得。

照片中可以看見，這名網友在一年後，又站在同樣的角度又拍了一次照片，然而，當初抱持著「增髮」的希望前來，但經過一年，髮量看起來減少了，反而是體重像是增加許多。許多網友紛紛留言「只有體重增加的感覺。」「髮量好像還減少了。」「這讓車站名看起來更悲傷。」更有網友搞笑幫他P上頭髮，完成他的心願。

いかがでしょうか・・・？ pic.twitter.com/EvIl07ymjG — しゃくれと小虎 一応バイク垢 (@ReZX6R_KTETU) 2019年12月30日

北海道的「增毛車站」原本隸屬於於北海道旅客鐵道（JR北海道）留萌本線，但載客量極為稀少，2014年平日平均載客量為11人，上下車乘客人數為23人，2016年因為連接留萌車站的路段遭廢除，本車站也隨之成為廢站。