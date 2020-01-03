飛車搶劫後將贓車推入河！自以為完美計畫被識破　見警大驚：怎麼這麼快？

▲葉姓男子遭警方逮捕時全身顫抖。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄葉姓男子曾因搶劫多次曾因搶劫多次入獄，上個月30日煩惱沒錢花，故技重施，從苓雅區竊走機車後，先後搶奪了2名女騎士並得手7500元後，展開「完美逃逸計畫」，犯案後進行變裝，再騎車到楠梓區，繞行仁武、鼓山、左營，最後再將機車推入運河，不過警方展開追查後，僅用3天不到的時間就循線將他逮捕。

▲▼葉男以為銷毀贓車就沒證據，不過仍被警方從運河中打撈起來。（圖／記者洪正達翻攝）



警方表示，葉姓嫌犯相當狡猾，犯案前就已鎖定監視器較少且較無往來人車的路段進行下手，犯案當日騎著偷來的機車來回繞行，最後先後鎖定了2名女騎士犯案，分別得手500元及7000元，犯案後為了躲避追緝甚至進行變裝，先後前往了楠梓、仁武、左營、鼓山，幾乎繞行半個高雄市，直到天黑後，葉嫌再將贓車推入大順路的運河內，並躲進租屋處中。

警方從犯案地點的路段調閱監視器反推，終於在自由四路的一處民宅內將他逮捕，葉嫌見到警方上門還相當吃驚的表示怎麼這麼短的時間就查到他？後續進營搜索時，員警也發現搶來的7500元已被他花剩3000元，訊後將他依搶奪、竊盜罪嫌移送法辦。

▲苓雅分局偵查隊長陳冠宇說明破案經過。（圖／記者洪正達攝）