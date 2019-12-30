恐怖男友割喉殺3人…墜樓摔碎骨盆「肛門擴張3指寬」！遺書留三角戀謎團

圖、文／鏡週刊

2004年洪國揚瘋狂殺人命案發生之後，第一時間警方就研判係情殺，遺書也說自己情關難過，可是，遺書裡提到「怡真，對不起」，讓警方一度誤以為是三角戀劈腿引起殺機，在唯一倖存者清醒之前，疑雲重重，甚至因骨盆摔破，造成肛門擴大，都讓外界猜測凶手是否雙性戀，但警方很快證實是無稽之談。

這起四死一重傷的命案發生後，警方很快查出，墜樓自殺的洪國揚（當年23歲）與倖存的姚女（當年20歲）係情侶，但兩人關係生變，洪國揚曾威脅女友：「若分手要殺光妳全家」，因此第一時間推測是情殺。

當時的刑事小隊長邱量虔說，現場血跡斑斑，警方怕破壞現場，連走路都得躡手躡腳，等鑑識人員完成蒐證，到了傍晚才在一張桌子底下找到遺書，內容很雜亂，裡面提到：「我的個性就是想要的一定要得到，如果我得不到，別人也休想得到！甚至不惜殺了XX，我也不在乎！」「怡真，對不起」「爸媽沒教我處理感情問題，我過不了情關，XX我愛你」…等語。

當時姚女昏迷不醒，其他人都死了，沒有人知道洪國揚瘋狂殺人的過程與行凶動機，案情一度陷入膠著，由於遺書寫到「怡真」，警方猜測，會不會是三角戀？經查有夫之婦的怡真，與洪男只是普通朋友，她曾善意的勸洪國揚要好好處理女友想分手的事情。

接著，因為法醫高大成指出「洪國揚由九樓高處墜樓死亡，兩腳先著地，下半身粉碎性骨折，還有嚴重脫肛情形，而且，洪嫌肛門擴張特別大，幾達三根手指的寬度」。

因此，外界又傳出凶手是雙性戀者，可能在軍中有同性戀人，但經過調查，這也是無稽之談，甚至，女友的母親還主動出來澄清，說洪國揚並無斷袖之癖，只是脾氣很壞，他曾答應要改，沒想到發生如此慘劇。

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