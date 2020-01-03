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黑鷹墜機事發關鍵！直升機撞山翻滾釀8死　飛航專家提問：為何直飛越山？

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▲▼黑鷹失事照片曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黑鷹直升機墜機8死，未來調查重點將在航線選擇。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

國軍黑鷹直升機2日墜毀在新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難，令全國民眾都相當不捨。根據生還者回報，直升機撞山後曾經翻滾數次，而失聯前最後對話則是回報天氣狀況「符合進場標準」，另外也有專家點出黑鷹直升機的「事發關鍵」。

空軍黑鷹直升機2日上午墜毀烏來、宜蘭交界處，釀成8死5傷，其中包括參謀總長沈一鳴、情次室助理次長洪鴻鈞、政戰局副局長于親文等高階將官均不幸罹難。國防部透露，直升機失聯前最後通話內容為回報氣候。

▲▼山區直升機、軍方搜救人員從宜蘭前進指揮所。（圖／記者游芳男攝）

▲山區直升機、軍方搜救人員從宜蘭前進指揮所。（圖／記者游芳男攝）

墜機消息傳出後，救難人員火速出動前往現場，不過由於連日下雨，路途濕滑，霧也非常濃，搜救隊花了不少時間，「一開始不確定地點，加上溪谷問題，雖然軍方有吹哨，但因為回音問題，不好確認方位，加上下雨、路面泥濘，路是我們硬開出來。」

根據《聯合報》報導，有專家透露，救難隊以搜救直升機回報透露，現場有雲霧難以目視地面，認為事發的關鍵可能在「為何選擇直飛越山，而非繞行海上」。

專家認為，直升機飛行高度將近海拔1000公尺，首長專機首重安全，如果事先發現當地山區有雲，在計畫航線時就會選擇繞行海上。懷疑當時山區雲霧可能是在短時間內出現，不過直升機在失聯前仍回報「能見度四至七浬」，這部份可能是未來調查重點。

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