影／蔡英文面色凝重抵達三總「先探視傷者」　新聞官陳映竹轉加護

▲蔡英文抵達三總探視傷者。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

黑鷹直升機UH-60M在山區迫降墜毀造成8死5傷，參謀總長沈一鳴等罹難者和傷者昨晚間都送抵內湖三軍總醫院。總統蔡英文也在今（3）日一早到場慰問。蔡英文在8時05分左右抵達三總大門口，快速走入三總，先探視傷患再到懷德堂。另外，軍聞社新聞官陳映竹目前也轉進加護病房。

▲黑鷹直升機UH-60M昨出任務時不幸迫降墜毀。（圖／ETtoday記者攝）

蔡英文約8時22分步出三總並受訪表示，目前5位情況穩定，有2位在加護病房，3位在一般病房，精神狀況OK，但必須花點時間讓身體恢復，醫師也有信心讓他們恢復，希望傷者專心養病，後續也會在工作和生活上做最大的力量協助。

生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。

三軍總醫院副院長鄭書孟昨晚間受訪表示，送到三總的5位軍官生命跡象穩定，部分軍官皮膚有挫傷、擦傷、撕裂傷等，但皆不需開刀，但後次室中將次長黃佑民，因為腰椎第三、四節，左側肋骨第七、八、九、十節骨折，目前已送往加護病房治療中。

迫降的黑鷹直升機UH-60M，是昨（2）日於上午7時45分從松山起飛，8時22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區，造成8人不幸罹難，包括參謀總長沈一鳴。沈一鳴遺體在昨晚間6時32分運抵登山口，晚間8時15分左右送抵三總懷德堂，將在今日蔡英文探視後，移靈至三軍俱樂部。

▲參謀總長沈一鳴不幸罹難。（圖／記者李毓康攝）