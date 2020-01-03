王惠美臉書悼黑鷹墜機事件　下秒提「更令人遺憾的是年改」留言區戰翻

▲王惠美對國軍高階將領殉職感到遺憾，隨即表示更令人遺憾的是年金改革。（圖與本文事件無關／記者唐詠絮攝）

記者張靖榕／綜合報導

空軍黑鷹直升機2日墜毀烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等高階將官在內，8死5傷的慘劇。對此，彰化縣長王惠美也在臉書表達悼念之意，但隨即話鋒一轉，將失事事件和年金改革議題搭在一起，引起許多網友不滿，被痛批根本就是在消費亡者。

參謀總長沈一鳴等高階將領2日前往宜蘭地區進行春節慰勉，搭乘UH-60M黑鷹直升機從松山機場起飛，起飛後不久卻在烏來附近福山山區意外失事，機身嚴重毀損，造成裡頭沈一鳴等8人死亡。罹難者集中在機頭、第一排等前排座位。

這起國軍高階將領嚴重失事案件，引起全國人民注意，社會各界感到震驚，身為彰化縣長的王惠美也在臉書追悼，表示感到無限遺憾。接著她便把不幸殉職與公務人員年金改革相提並論，認為「更令人遺憾的是」，改革中對軍警消工作的特殊性沒有「充分考量」，「無法給予退休的軍警消人員足夠的保障」。

文章10小時內吸引了超過1800則留言，卻批評如潮，因為王被質疑利用亡者鞏固自己的政治立場，「請問年金改革跟直升機墜機有什麼關係？身為縣長帶風向消費亡者真的很難看，良心何在」、「身為縣長竟然消費亡者，身為縣民真覺得丟臉」、「這時候還消費國軍罹難軍官，妳真的沒良心」、「消費死者，妳很會嘛」、「可以不要刷存在感嗎」、「更讓人遺憾的地方是你吧」、「到底還要怎麼樣消費這些逝去的軍官？ 真的是夠了。」