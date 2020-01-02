才剛結婚！黑鷹上尉副駕駛殉職　妻英國出差聽死訊崩潰

▲劉鎮富才與妻子結婚不久。（圖／翻攝畫面）



記者柯振中／綜合報導

空軍一架黑鷹直升機2日在新北市烏來山區迫降，造成8死5傷的意外，震驚台灣社會，正副駕駛名單曝光後，更有人指出，上尉副駕駛劉鎮富有著500多小時的飛行經驗，2018年才參加空軍聯合婚禮，與太太永結連理，沒想到竟然出了意外，讓家人相當悲痛。劉姓副駕駛的太太得知消息，也悲痛在臉書發文，「請大家給我一點時間，謝謝。」

劉鎮富家住台南市永康區，父親較早離世，平時與母親相依，有空就會回家陪媽媽，或是跟著太太到安南區的岳父家中。劉鎮富死亡的消息傳出後，讓劉母與岳父母感到相當不可置信，趕忙搭車北上，處理兒子的後事。

▼劉鎮富相當陽光，喜愛參加戶外運動。（圖／當事人臉書）



據了解，劉鎮富與專攻音樂的妻子2015年開始交往，兩人2018年參加空軍聯合婚禮，在眾人的祝福下永結連理，當時劉鎮富還興奮指出，太太當時特地到場看他穿上飛行服，讓他印象相當深刻，「老婆是我人生最重要的責任與牽手，未來希望彼此包容、相互扶持，共創美好。」

事件發生的第一時間，劉鎮富的妻子與工作的樂團正在英國倫敦出差，聽到消息後感到相當崩潰，開始聯絡航空公司，爭取在第一時間回來，陪丈夫走最後一段路。她也在臉書上悲痛發文，「請大家給我一點時間，謝謝」，讓不少人紛紛湧入打氣。

台南市長黃偉哲得知消息，立刻指派區長前往探視家屬，同時也要求持續給予關心、協助。他提到，國家痛失英才，敬上最大哀悼，市府將盡力協助家屬，處理後續事宜。

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