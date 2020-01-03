目擊者曝黑鷹最後畫面「衝進烏雲」　消防局說話了：他的說法待查證

記者趙蔡州／綜合報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀於新北烏來山區，造成包含參謀總長沈一鳴在內等8人死亡、5人受傷悲劇，有一位楊姓民眾自稱在上午8時許目擊直升機「搖搖晃晃衝進烏雲」，不久後就傳出直升機墜毀的消息。但消防局認為，目擊者不接受警詢，僅願意讓媒體採訪，消息有待查證。

▲有民眾自稱目擊黑鷹直升機墜落，消防局則認為他的說法有待查證。（圖／記者呂佳賢攝）

該名目擊者表示，他到山下時發現天空有一架直升機感覺有問題，直升機原本是直直的往前飛行，後來卻突然偏向左邊，朝旁邊的烏雲衝進去，隨後不見蹤跡。由於他當時沒有看見直升機有起火、冒煙等情況，最初沒有想到是有意外發生，直到回家看見新聞才知道，原來直升機真的失事了。

根據《聯合新聞網》報導，該名目擊者2日上午報案，指稱目擊到直升機有狀況，搖搖晃晃衝進烏雲，不久就傳出直升機墜毀，但因為他沒有提供詳細座標，後續也沒有接受警方詢問，僅在宜蘭前進指揮所讓媒體訪問，因此消防局認為他提供的消息仍待查證。

▲直升機墜毀現場畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，空軍UH-60M黑鷹直升機在新北烏來山區墜毀，當時直升機總共搭載13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將、總士官長韓正宏、黃聖航少校，以及黑鷹中校、上尉飛官各1名、機工長1名。