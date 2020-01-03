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齊柏林兒悲慟哀悼沈一鳴　親揭父親與參謀長「秘密關係」！

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▲▼ 黑鷹直升機現場畫面 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黑鷹直升機迫降，造成8死5傷的意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

網搜小組／柯振中報導

新北市烏來區2日發生嚴重的飛安意外，一架載有13人的空軍UH-60M黑鷹直升機在山區迫降，造成8死5傷的意外，罹難者包含參謀總長沈一鳴，震驚台灣社會。事件發生後，知名導演齊柏林的兒子也貼文哀悼，沈將軍謙和友善、毫無架子，甚至在父親過世時，給予大力援助，另他相當感激，也相當惋惜。

齊柏林的兒子在PTT上說到，看到參謀總長離世的消息，讓他感到相當不捨，「父親生前有幸結識沈將軍，將軍謙和友善、毫無架子，甚至有點可愛風趣。」

請繼續往下閱讀...

▼齊柏林兒子發文哀悼。（圖／翻攝PTT）

▲▼齊柏林兒子。（圖／翻攝PTT）

他貼出父親與空軍合拍的作品說明，在等待短片合作的期間，沈一鳴與空軍同袍大力支持拍攝工作，完全沒有「官大學問大」的官威，都是以「相信且尊重專業」的角度來支持父親拍攝，讓父親的工作愉快且順利地完成。

他說到，父親罹難後，沈將軍與空軍弟兄大力相助，協助他把父親的遺體運回台北，「之後的告別式與紀念音樂會皆是由沈將軍代表國防部出席，甚至百忙之中仍錄製一段緬懷影片，事後也從來不把這些事情跟人宣揚，種種回憶與感激…唉，痛哉！」

他最後緬懷，沈參謀長是「不可多得的人才」，無奈好人往往留不住，「黑鷹折翼，哲人其萎」，「我想緬懷將軍最好的方式，就是一起努力讓臺灣更好，才能讓他的犧牲值得一些…。」

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