空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛　當地耆老爆雞皮：忘不掉

▲十八將軍祠。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許凱彰／雲林報導

黑鷹直升機2日墜毀在新北、宜蘭交界山區，參謀總長沈一鳴等8名將士罹難。事實上，空軍在民國79年也曾發生過一起墜機事件，飛機墜毀在雲林縣的田邊，機上18人全數罹難，沒想到設置紀念碑與忠烈祠的地方竟出現多重的「詭異巧合」，當地耆老對此表示，當天那個撞擊聲根本忘不掉，印象還很深刻。

據了解，民國79年8月21日，當時空軍總部副參謀長的少將林隆獻、甯件中、傅大元等18名將領視導「建安四號」任務，搭乘B1900行政專機，由松山機場出發，在接近嘉義上空時開始下大雨，遇到不穩定氣流，結果墜毀在雲林縣東勢鄉程海村的甘蔗園旁，機上18名將士全數罹難。

▲建廟前後有不少巧合傳言不脛而走。（圖／記者許凱彰攝）

值得一提的是，事發時正好是農曆7月初三，當地地主捐地立紀念碑、建十八將軍祠，後來有人發現在碑文上前三位將領依照軍校梯次排序，為林隆獻、甯件中、傅大元，名字的第三個字合起來竟然是「獻中元」；而另外3名饒丞虎、端木偉以及任建堂，也跟當時空官初級訓練暫放失事飛行人員的地點「虎尾堂」不謀而合。

除此之外，據悉，當時捐地的地主名叫「黃東」，將「黃」字分解來看可以分成「廿一」、「田」、「八」，「東」字分解後也拆成「田」、「木（十八）」，剛好是事件發生的時事地物，8月21日墜毀在田裡，18將士罹難。 據傳，在捐地蓋廟之後，黃東家的家運就一路亨通。

▲上面的名字後來為避免人過度聯想已做了更改。（圖／記者許凱彰攝）

居住在5.6公里外的當地耆老接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，他那天剛好因為下雨跑到附近的田地巡巡看看，後來聽到很大聲的撞擊聲，本來以為是打雷，但實在太不像了，看到鄰居都往北邊去，眼前發生的事情跟聲音對了起來，太恐怖太深刻了，30年還忘不掉。

▼18位將士在墜機後全數罹難，軍方在東勢鄉立了紀念碑。（圖／記者許凱彰攝）