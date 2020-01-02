不斷更新／黑鷹殉職軍官儀體陸續送抵三總　嚴德發率禮兵迎靈

【21：06更新軍官遺體陸續送抵三總靈堂】

記者蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。晚間8點06分，國防部長嚴德發在幕僚陪同下，先一步到靈堂外等候參謀總長沈一鳴的大體。隨後，載著沈一鳴遺體的救護車抵達現場，家屬先下車，悲傷下跪淚喊，「一鳴回來了！」淚接沈一鳴遺體下車，場面相當悲戚。

▲沈一鳴遺體送抵三總，總長夫人隨車一路護送相陪、嚴德發率三軍儀隊迎靈。（圖／記者葉南州攝）

黑鷹直升機在失事後9小時後，第1批4名傷勢較輕者順利抵達登山口，並緊急送醫救治。此外，參謀總長沈一鳴遺體也在晚間6點32分運抵登山口，其家屬緊跟在後，而同袍一見到他，便立刻喊出，「敬禮！」場面相當哀戚。晚間8點06分，國防部長嚴德發在幕僚陪同下，先一步到靈堂外等候參謀總長沈一鳴的遺體。

【21：03更新】

接在沈一鳴後，上尉飛行官、副駕駛劉鎮富遺體陸續送抵，接著情次室助次洪鴻鈞少將遺體在8點40分也抵達懷德廳。士官長機工長許鴻彬遺體則在晚間近九點送抵現場。

【21：06更新】

政戰局副局長于親文遺體於晚間21：06送抵，接著預計晚間十點半左右參謀少校黃聖航、中校正駕駛葉建儀、總士督長韓正宏，將陸續送抵三總靈堂。

三軍總醫院政戰主任何中南稍早前表示，輕傷傷患後送三總，遺體最終也決定送來三總，罹難軍官將採空路送回，先送到松機後再轉送三總，而三總也在「懷德廳」設置簡易靈堂，供各界弔唁殉職軍官。

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