陳明通：反滲透法能保護台商台生「有助兩岸交流回歸單純」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會1月2日再度對外說明「反滲透法」，主委陳明通表示，不論是台商、台生、陸配、旅遊業者，還是赴陸表演的藝人，只要沒有在滲透來源的指示下，做出違法捐贈政治獻金、干擾選舉、破壞集會遊行等行為，都不受「反滲透法」影響，「反滲透法有助兩岸交流單純有序，對台商、台生等族群起到保護作用，防範交流過程中深入的政治黑手。」

陸委會下午舉辦例行記者會，陳明通指出，「反滲透法」只規範受「境外敵對勢力」指示、委託、或資助，進行違法捐贈政治獻金、干擾選舉、破壞集會遊行等破壞民主的不法行為，一般正常的兩岸交流不用擔心觸法，「只要沒有不法行為，台商可以放心做生意、台生可以放心領獎學金、陸配可以放心回娘家、藝人可以放心演出、旅遊業也可以放心經營，都不會受到反滲透法影響。」

▼《反滲透法》在立院三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



陳明通還說，「反滲透法」有助兩岸交流單純有序，對台商、台生等族群也能起到保護作用，防範交流過程中深入的政治黑手，「反而是台商、台生赴陸發展要注意大陸的社會環境與法律規範，避免觸法或受罰。」

也有媒體詢問，「反滲透法」提到的滲透來源包含「境外敵對勢力『實質控制』的組織、機構、團體與派遣之人」，所謂的「實質控制」應如何認定？陳明通回應，以陸資來說，「實質控制」的定義在相關法規都有規定，但個案的認定還是要交由司法機會。

此外，陳明通也特別在記者會開始前，請記者一同為上午黑鷹墜毀，參謀總長沈一鳴等8人的罹難默哀一分鐘。陳明通也提到，他過去曾與沈一鳴在國安會開過多次會議，就國安問題交換意見，沈一鳴溫文儒雅、專業深厚，對國家建軍、備戰都有很大貢獻，「今天發生如此不幸，我相當難過，懷念過去一起共事的那段日子，真的非常不捨。」

▼陳明通為參謀總長沈一鳴等8人的罹難默哀。（圖／記者蔡紹堅攝）

