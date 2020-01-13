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王毅批島內選舉「分裂國家」！陸委會：台灣人民明顯拒絕「一國兩制」

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▲蔡英文總統成功連任。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文總統成功連任。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨候選人蔡英文日前以817萬的高票成功連任總統，陸外交部長王毅13日表示，一中原則是國際社會共識，不會因為台灣島內的一場「地方選舉」出現絲毫改變。對此，陸委會晚間反駁稱，中共當局應尊重台灣民主選舉的結果，這是台灣人民拒絕「一國兩制」、對台海情勢發出最明確堅定的答案。

王毅日前訪問非洲時指出，此次到訪的各國政府和領導人都明確表示堅持一中原則，都明確主張台灣是中國領土不可分割的一部分，「事實證明一個中國原則不只是非洲各國的一致立場，也是國際社會早已形成的普遍共識。」

王毅認為，上述共識不會因為台灣島內的一場地方選舉而出現絲毫改變，也不會因為個別西方政客的錯誤言行而發生任何動搖，「中華民族的複興和海峽兩岸的統一，都是歷史的必然。逆勢而動，必將窮途末路；分裂國家，注定遺臭萬年。」

▲▼王毅回顧今年外交：跟索羅門、吉里巴斯建交「一中更鞏固」。（圖／翻攝人民日報）

▲陸外交部長王毅。（圖／翻攝人民日報）

陸委會13日晚間發新聞稿指出，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，同時呼籲中共當局應該尊重台灣民主選舉的結果，「這是台灣人民拒絕一國兩制」、對台海情勢發出最明確堅定的答案。

「中共外交部長在國際上必須面對現實、不要再自欺欺人，早日放棄對台負面思維，回到兩岸良性互動的正軌」，陸委會進一步強調，政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，國際社會均給予支持肯定。

最後，陸委會認為，對岸應真正理解蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展關鍵基礎的意涵，放下單邊政治前提、揚棄威嚇打壓，務實與我方共同面對兩岸關係新局。

▲▼陸委會發言人邱垂正,為黑鷹事件,總參謀長默哀。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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