台大30年後會倒？　校方拿數據澄清：負債率僅4.5%

▲台大校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣教授協會日前指出，高教負債問題嚴重，更直指台灣大學負債高居第一，「大概30年，台大就會倒閉」。此言一出，讓許多台大教師都相當錯愕。台灣大學今（4日）舉辦校務會議，也有校務會議代表擔憂，是否30年後台大真的會破產？台大財務長廖珮真回應，台教會提供的數據有誤，以台教會的方式算出台大負債率高達31.8%，但根據台大校方資料顯示，近年負債率僅4.5%。

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▲根據台大資料顯示，近年負債率僅4.5%。（圖／記者崔至雲攝）

輔仁大學社會系教授戴伯芬日前驚爆，台大負債高額，恐將在30年後倒閉。對此，台大校長管中閔今在校務會議上指出，第一時間看到這則報導時，也覺得相當驚訝，後來與財務單位討論，發現與該名教授所說明的情況有所不同；而台教會也在記者會後，主動聯繫台大表達道歉。

今在台大校務會議上也有台大教授針對此問題提出疑問，希望校方說明，管中閔則說，財務長廖珮真也提出負債比例計算表，對比台教會的數據，即台大105學年度負債比例為31.8%、106學年度為32.8%、107學年度則為35.1%，但根據台大校方資料顯示，105到107的3個學年度負債率依序分別為5.4%、5.0%與4.5%。

▲台大最近3學年度負債比例表。（圖／台大提供）