哀悼黑鷹罹難軍官　藍綠橘白取消競選行程致哀

▲不分藍綠齊為黑鷹墜毀致哀。（圖／ETtoday影音中心製作）

記者蔡文鈴／台北報導

選前倒數9天，黑鷹直升機2日早上傳出墜毀意外，造成8位將官罹難5人生還。此時此刻，全台不分藍綠為罹難者致哀，總統蔡英文率先宣布停止所有競選行程，隨後國民黨總統候選人韓國瑜也跟進停止競選行程，時代力量、民眾黨、親民黨也紛紛取消選舉活動。

空軍UH-60M黑鷹直升機墜毀，罹難者包括總長室上將總長沈一鳴、總長室少校侍從官黃聖航、政戰局少將副局長于親文、總士官長室總士官長韓正宏、情次室少將助次洪鴻鈞、中校飛行官葉建儀、上尉飛行官劉鎮富、士官長機工長許鴻彬；生還者一共5人，作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹上士。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

面對這場重大的意外事件，身為三軍統帥的總統蔡英文立刻宣布，自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程，「所有的國防軍事單位下半旗三天，這是我們有史以來最高層級將領因公殉職，降旗三天表示哀悼。」

韓國瑜競辦下午發表聲明表達深切哀悼，並向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。此外，韓國瑜原訂今天的電視專訪、以及3日在高雄的競選行程全部取消，盼社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與釐清事故原因，副總統候選人張善政今天下午的競選行程也宣佈取消。

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜表達深痛哀悼之意，並期盼蔡總統儘速穩定軍令指揮體系，讓國防戰備工作恢復常軌，以安定民心。而宋楚瑜原訂3日晚上與鴻海創辦人郭台銘同台的一場音樂會，改為祈福晚會為罹難者祈福的晚會，現場準備白色蠟燭表示哀悼。副總統候選人余湘原定在台南的掃街已經暫停，改定點問候鄉親。

▲宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨對此空難事件，痛失國家棟樑，感到悲痛不已，並與全體國軍、人民及家屬同感哀慟。卓榮泰主席稍早宣布即日起三天（1/2-1/4），全黨暫停辦理選舉公開之造勢活動及相關行程。

國民黨對此感到悲痛與哀悼，盼亡者安息，傷者早日康復。同時宣布，今明二日暫停選舉活動，也希望政府團隊全力投入救援工作並查明事故原因。

時代力量暫停原定從元旦開始的全國巡迴的競選行程，各地競選活動及全國巡迴今晚台東觀光夜市掃街行程取消，盼全台灣人民同心祈願，逝者安息、生者平安。

民眾黨今日「全台大眾走」與「南北眾貫線」之競選行程全數取消，並向罹難者與家屬致哀，也向所有協助搜救的國軍弟兄與警消致上最高敬意。「國家之力在於國民全體，盼社會大眾能給予國軍最大支持，一同共度難關。」

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