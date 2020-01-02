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嶺東男大生舞台搶吳宗憲！騎機車上台原因曝光　師長全傻眼

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記者鄒鎮宇／台中報導

綜藝天王吳宗憲跨年在台中麗寶樂園度假區為跨年活動獻唱時，一名嶺東科大的朱姓男大生突然騎機車衝上舞台，除了耍帥站在一旁之外，還在拋丟紀念品時衝上前搶奪，讓不少人看到傻眼。事後，男大生的身分跟動機也被起底，校方表示將會約談朱男。

吳宗憲2019年12月31日在台上演唱《笨小孩》時，朱男突然戴著安全帽、騎著機車衝上舞台，並無視吳宗憲站在一旁，直到吳開始發送衣服時，才突然箭步上前搶走禮物、並向觀眾揮手致意，最後被主持人勸說，才結束這場3分鐘的鬧劇。

▲▼吳宗憲跨年演唱，中途一位機車騎士把機車騎上台。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

▲▼朱姓男大生騎機車上台，竟只是跟朋友打賭起鬨。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

▲▼吳宗憲跨年演唱，中途一位機車騎士把機車騎上台。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

原來，當時台中市政府主辦、三立製播「Shining！台中2020跨年狂歡夜」因有民眾私自使用空拍機，人力忙著排除問題，朱男才趁機從舞台後方騎車衝入，被警方逮捕時僅說「就帥而已啊」，後續依違法社會秩序維護法第71條送辦。

據《TVBS》報導，大學四年級的朱姓男大生就讀嶺東科技大學資訊科技系，師長表示他在校內行為正常，曾擔任過校內工讀生，個性非常活潑，在電視上看到時也非常傻眼。

報導指出，朱男會騎車衝上台，背後原因竟是跟同學打賭起鬨。嶺東科大表示，元旦假期無法聯繫上朱男，等假期結束接會對朱進行約談。

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