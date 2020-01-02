轉職潮七年來最大！　年後企業開出34.4k搶人才

▲許多人會計劃在年後轉職，希望挑戰更好的職位和薪水。（圖／pakutaso）

生活中心／綜合報導

隨著2020年的到來，許多上班族會計劃在新的一年轉職，爭取更好的職位和薪水，根據yes123求職網做的「鼠年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，七年來最大轉職潮啟動，87.7%的上班族有跳槽念頭，其中，有34.8%的人已經開始投履歷，而企業則開出34477元均薪搶人才。

本次調查指出，有轉職念頭的比例，高過前季的77.1%，更高於去年同期的85.3%，創下七年來同期新高！在跳槽主因方面，包括現在工作的薪水太低（40.2%）、覺得公司未來沒有發展性（38%）、擔心所處行業的前景（30.2%）、工作量太大（28.2%）和工作時間太長（27.1%）。

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不過針對今年第一季計畫徵才的企業，在可複選情況下，釋出的主要職缺類型，基層員工佔比58.2%、第一線門市或銷售、業務人員也佔46%，至於屬於儲備幹部則是30.1%、產線作業員佔28%、工讀生或臨時工、計時人員也有22.2%。針對這些主要職缺，企業平均提供的月薪條件，落在34477元，低於前一季調查時的38553元，但略多於去年同期的34134元，仍創七年以來同期新高。

對於本季與前季徵才薪資的波動，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，單純是季節性因素，無關長期景氣變化：雖然企業連續兩季，皆是延攬有經驗的職場老鳥，但畢竟農曆年前的求職者，可能要犧牲年終獎金，補償因素也讓平均起薪，勢必高於年後轉職潮的水準。