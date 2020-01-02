沈一鳴最後公開身影曝光！元旦升旗站嚴德發旁　27小時後卻天人永隔

▲國防部長嚴德發（左一）、參謀總長沈一鳴（中）。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者林銘翰／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀於新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。國防部2日下午召開記者會，空軍司令熊厚基上將表示，13位同仁中僅有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。沈一鳴在2020年元旦當天上午6時才陪同國防部長嚴德發出席總統府元旦升旗典禮，與總統蔡英文，未料時隔27小時後卻不幸罹難殉職，天人永隔的消息一出令人不勝唏噓。

針對UH-60M墜毀事件，國防部2日下午於空軍松山指揮部召開記者會，熊厚基證實機內3位同仁僅有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，8位罹難者中也包括沈一鳴。事實上，沈一鳴去年7月才調任參謀總長，至今才約半年時間。

▲蔡英文出席總統府元旦升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）



令人遺憾的是，總統府元旦升旗典禮1日上午於府前登場，除蔡英文、副總統陳建仁等人參加外，嚴德發也在參謀總長沈一鳴上將、三軍司令及後備、憲兵指揮官等人陪同下出席，現場另有500位軍校學生共同與會，全體國軍官兵與軍校生也手舉國旗開心合影。未料，僅時隔約27小時，沈一鳴就因搭乘UH-60M黑鷹直升機墜毀山區，不幸罹難。

在黑鷹失事名單中，13名將官與機務人員，最後生還的5人分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。

罹難的8人則為總長室上將總長沈一鳴、總長室少校侍從官黃聖航、政戰局少將副局長于親文、總士官長室總士官長韓正宏、情次室少將助次洪鴻鈞、中校飛行官葉建儀、上尉飛行官劉鎮富、士官長機工長許鴻彬。

熊厚基表示，空軍以非常沉痛的心情，給予罹難者家屬最深沈的致意，後續相關將依照空軍標準作業程序進行。

▲參謀總長沈一鳴上將出席元旦升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

沈一鳴出生於民國46年3月30日，現職參謀總長，美國空軍戰爭學院正規班、美國空軍大學空軍戰爭學院戰研所碩士、三軍大學空軍指參學院正規班、空軍官校飛行正期班畢，曾擔任國防部軍政副部長、國防部空軍司令部司令、國防部本部中將常務次長、國防部參謀總長室中將副參謀總長、空軍作戰指揮部中將指揮官、國防部情次室中將次長、空軍作戰指揮部少將副指揮官、國防部空軍司令部少將副參謀長等職。

沈一鳴現年62歲，空軍官校68年班、空院81年班，外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官，賴比瑞亞共和國總統泰勒訪台時，國防部特別派沈一鳴擔任榮譽侍衛長。沈一鳴為參與第8期的飛官之一，當時在葉門的任務期間約一年左右，曾轉換身分為我國與沙烏地阿拉伯專案軍事合作計畫成員，並派駐到北葉門。

此外，沈一鳴還是幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官、領隊與重要關鍵幹部之一，空軍軍官學校1979年班（68年班）第一名畢業，並經歷三軍大學（現國防大學）軍種指揮參謀教育1992年班（81年班）及美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗。2019年6月27日調任國防部參謀總長，並於同年7月1日生效，沒想到才上任半年就於黑鷹直升機失事中不幸罹難殉職。

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