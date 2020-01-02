雅加達新年暴雨21死！16歲少年摸電線桿觸電亡　3萬人流離失所

▲橡皮艇協助民眾撤離。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印尼首都雅加達跨年夜降下大雨，導致市區大淹水，郊區又發生土石流，讓雅加達市區電力中斷，截至目前共造成21人死亡，3萬多人被迫撤離。其中還有一名16歲少年，在水中觸摸電線桿，不慎觸電身亡。菲律賓國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）表示，死亡人數恐再攀升。

綜合外媒報導，這是近年來印尼最嚴重的洪災之一，雅加達有多達41處淹水，導致3萬人被迫撤離家園，造成至少21人死亡。阿古斯表示，目前官方還在彙整各地災情數據，不排除死亡人數會再上升。

▲▼雅加達洪水讓3萬多人被迫撤離家園。（圖／達志影像／美聯社）



大部分的罹難者都是死於失溫、溺水，還有一名來自瑪腰蘭（Kemayoran）的16歲少年，在水中誤觸電線桿，結果觸電身亡。除此之外，郊區還發生土石流災情，造成4人死亡，其中包含一名8歲男童與82歲老婦。

根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）統計，雅加達東區里姆柏達那庫蘇馬機場（Halim Perdanakusuma Airport）氣候站測到的24小時雨量是377毫米，而短時間暴雨加上排水設施不足、河川的垃圾與淤泥問題嚴重，讓每逢雨季的印尼，都非常容易出現淹水的災情。

