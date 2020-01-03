跨年一開引擎蓋　驚見「巨大蜥蜴」爽睡到翻肚！2個人才抬得走

▲泰國網友驚見巨大蜥蜴睡到翻肚。（圖／翻攝自臉書／Ake Srisuwan）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國一名男子在跨年當天要開車出門，但發現車子發不動，打開引擎蓋才發現，一隻巨大的蜥蜴正躺在裡面呼呼大睡，還睡到肚子都翻過來，看起來爽歪歪。隨後專業的消防人員到場，將巨蜥移走，不過大家都不清楚蜥蜴到底怎麼跑進去的，引起眾多網友討論。

綜合泰媒報導，臉書網友「Ake Srisuwan」分享了巨大蜥蜴在引擎蓋內睡覺的照片和影片，在臉書上成為熱門話題，照片中可以看到巨蜥舒服的睡在引擎蓋內，肚子整個露在外面，看起來很舒服，男網友還自嘲是新年到了，得到了一次免費汽車檢查的機會。

▲蜥蜴睡得正香。（圖／翻攝自臉書／Ake Srisuwan）

之後該網友也請了專業的「捕蜥人」來把這個不速之客抓走，在他PO出的影片中可以看到，蜥蜴看到周遭圍著許多人，牠也嚇得從睡夢中醒來，趴在汽車前面吐著舌頭，旁邊有幾名女子被嚇得尖叫，隨後，兩名專家合力把蜥蜴抬走。

專家也提醒，天氣較冷時，常會有動物鑽進車子的引擎蓋內，一班比較常見的是貓、狗或是老鼠，目前也不清楚這隻蜥蜴究竟是怎麼跑進去的，只能提醒駕駛人在發動車子之前多加留意。