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菲律賓首艘飛彈巡防艦「黎剎號」2度海試　慶國父123歲冥誕

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▲菲律賓海軍慶祝國父Jose Rizal 的123歲冥誕。（圖／翻攝自菲律賓海軍官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

菲律賓海軍（PN）「黎剎號」（BRP Jose Rizal,FF-150）在去年12月進行第2次海試，測驗了船舶操作系統、淡水發電機和舵機，這是菲國海軍第一艘以飛彈武裝為主的巡防艦。

根據《海軍認證（navy recognition）》報導，以菲國國父為名的「黎剎號」是2016年與南韓現代重工業（HHI）簽訂合作的新式巡防艦，公共事務辦公室主任羅哈斯（Maria Christina Roxas）表示，第二次海上試驗在12月15~18日舉行，結果很令人滿意。

▲黎剎號於2018年開始建造，從韓國大邱級巡防艦的3080噸簡化為2600噸，2019年10月在韓國進行海試，12月送達菲律賓。（影／翻攝自youtube）

艦上配有韓國LIG Nex1公司具S和X波段的SPS-550K E/F雷達，兼備監控及瞄準能力，能進行防空作戰（AAW）、反水面戰（ASUW）、反潛作戰（ASW）和電子戰（EW）作戰，艦身後方是飛行甲板和機庫，可以容納一架李奧那多AW-159野貓（Wildcat）直升機。

武裝配備包括一門Oto Melara76公釐快炮（加裝匿蹤外殼），一門土耳其SMASH 30公釐自動機砲，四挺12.7公釐K6重機槍和一門近迫武器系統、8枚安裝在垂直發射系統（FFBNW）的西北風防空飛彈（Mistral missile）、韓製SSM-700K海星反艦飛彈，以及3聯裝魚雷發射器。

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