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「中國海警船」進入印尼經濟海域　印尼怒嗆：九段線毫無法源依據

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▲▼印尼與中國經常在「納土納群島」（Natuna）發生執法爭議。（圖／翻攝自google map）

▲印尼與中國經常在「納土納群島」（Natuna）發生執法爭議。（圖／翻攝自google map）

記者林彥臣／綜合報導

印尼在1日表示，中國海警船近日進入鄰近南海的「納土納群島」（Natuna）海域，甚至進入專屬經濟海域（exclusive economic zone，縮寫為EEZ），印尼外交部在甚至因此召見中國駐雅加達大使表達強烈抗議。

中國外交部發言人耿爽日前在例行記者會上，有媒體提問海警船進入納土納群島群島海域的爭議。耿爽表示，中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權。同時，中國在南海擁有歷史性權利。中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動，合法合理。中國海警船按照自身職責在有關海域開展常態化巡邏管理，維持海上秩序，保護本國人民的正當權益。

南海九段線示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲南海九段線示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

根據《路透社》報導，印尼外交部對中國說法強烈譴責，中國長期以來宣稱所謂的九段線，讓中國漁民活躍於印尼專屬經濟海域，但是這並沒有法源依據，也從未得到《1982年聯合國海洋法公約》的承認，2016年由菲律賓提出的南海仲裁案，也反駁了九段線的說法。

印尼外交部重申，印尼不是南海主權聲索國之一，也對納土納群島群島東北方的南沙群島沒有主權爭議，所以與中國沒有管轄權重疊的問題。

中國聲稱擁有南海的大部分海域主權，南海也是一條重要的貿易路線，據信其中蘊藏著大量的石油和天然氣。

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