首次為立委候選人拉票！王丹大讚李問「原因曝光」：真正愛台灣的年輕人

▲王丹近日在臉書上，大讚李問是「真正愛台灣的年輕人」。（圖／翻攝王丹臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020年總統及立委選舉即將到來，大陸民運人士王丹近日在臉書上PO文，稱自己第一次為單一立委候選人說話，而他所稱讚的人，就是這次民進黨籍的連江縣立委參選人李問。他強調，李問是一個真正愛台灣的年輕人，希望馬祖的人民能跳脫藍綠，投下手中神聖的一票。

2020總統大選辯論會在2019年12月29日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜在大選辯論會中抨擊媒體，掀起各界正反意見熱議。王丹指出，當台灣本島現階段正在熱炒韓國瑜的不適任問題時，「我呼籲大家關心一下李問」。

王丹透露，自己跟李問並不熟，只見過一次面，而且還是跟很多人一起聚餐的那一次，說過的話不超過十句，「但在我看來，他就是一個典型的理想主義者，更是一個真正愛台灣的年輕人」。

▲李問穿著淡菜裝在街上拜票。（圖／翻攝李問臉書）

連江的政治板塊向來「一片藍天」，王丹認為，藍營在馬祖的實力雄厚，這次民進黨派出李問去那裡選，幾乎是不可能的任務，「但是他去了，這樣的行為有一種『知其不可為而為之』的堅決姿態，讓我想起了當年元帥親征花蓮的信介仙。」

王丹大讚，李問的路線才是民進黨應該有的路線，團結、奮鬥、不計名利，並挑選困難的事情去做，「李問是一個年輕人，但是讓我看到了一顆曾經令台灣走向民主化的老靈魂。」他表示，這樣的年輕人，全台灣都應當給予鼓勵；這樣的人受到鼓勵，年輕人才會願意出來為台灣效力，台灣才會有未來。

▲李問帶著一顆炙熱的心，讓馬祖充滿活力。（圖／翻攝李問臉書）

據悉，李問這次除了搶先將蔡英文總統所發起的「英眼部隊」號召完畢，更用滿滿的活力來掃街拜票。他強調，這次參選，堅持正面選舉訴求、維護乾淨選風，更無意加入政治惡鬥；但願用年輕世代的創意與正能量，融合歷史資產和現代的行銷方式，向馬祖軍民前輩表達敬意。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

