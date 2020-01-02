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跨年前5小時騙開門收包裹　「宅配員」搶55萬嗆：敢出聲就殺了你

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記者黃翊婷／綜合報導

日本千葉縣市川市一名84歲的老翁在2019年跨年夜前遭搶，歹徒偽裝成宅配員，等到受害者降低戒心開門，再闖入屋內恐嚇，如果不配合或是出聲求救，就要把屋主殺掉。千葉警方表示，這起案件歹徒一共得手200萬日圓（約新台幣55萬元），但目前尚未查出他的身分。

▲▼包裹,伴手禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲受害老翁以為搶匪真的是宅配員。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

根據《產經新聞》報導，該名搶匪在2019年12月31日晚間7時40分左右出現在老翁家門前，由於他打扮成宅配員的樣子，老翁以為有包裹要簽收，沒有多想就打開大門，他順勢闖入屋內，並脅迫「如果敢出聲就殺了你」。

搶匪將家中200萬日圓現金全數搶走，接著立即逃離現場。千葉警方表示，老翁在這起事件中僅左手受到輕傷，根據目前掌握的資料推測，搶匪年約50歲，身高160公分，屬於不胖不瘦的中等體型，犯案當下身上穿著黑衣、黑褲，頭上還戴著一頂黑色的帽子，希望目擊者能勇敢站出來提供線索。

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲「約訪電話」的歹徒大多鎖定獨居的老年人下手。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

這起搶案經過媒體報導，日本網友們紛紛留言表示，整起案件聽起來就像是「約訪電話」（アポ電）的變種版，「歹徒怎麼知道老翁家有200萬日圓的現金？」、「根本約訪電話強盜吧」、「現代人應該很少會在家裡存放大筆現金吧？感覺這件事不單純啊」。

而所謂的約訪電話是，歹徒會先透過電話聯繫受害者，並以警察或是調查員的身分取得信任，套出對方家中有多少值錢的東西，之後再前往詐騙或是搶劫，曾經有受害者因此喪命。

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