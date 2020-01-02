駐巴格達美國大使館事件懶人包！　數千名親伊朗示威民眾元旦撤退

▲親伊朗組織「人民動員」帶領下，數千名示威群眾佔據巴格達美國大使館外頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

駐巴格達美國大使館於跨年夜當天，遭數千名親伊朗民眾闖破第一道防線進行包圍。時隔一天，暴力示威民眾及真主黨旅（Kataib Hezbollah）在接獲指示後，開始從大使館撤離。

事件近因起於2019年12月27日，伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）遭到至少30枚火箭砲擊，導致一名美國承包商死亡，4名美軍及2名伊拉克維安部隊成員重傷。美國當局直指攻擊行動是親伊朗的真主黨旅所為，因此在29日下令挫對方銳氣，進行「防衛性空襲」。

▲美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點。（圖／路透社）

美軍派出F-15戰機，分別在伊拉克境內3處、敘利亞境內2處執行空襲行動，鎖定武器儲藏設施和真主黨旅指揮中心。行動造成25名真主黨旅民兵死亡，包含4名指揮官，另外55人輕重傷。

美國國務卿蓬佩奧隨即在記者會上強調決心，「我們不會容忍伊朗發動讓美國人處於危險中的行動」；五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）指出，美軍駐伊拉克的基地多次遭真主黨旅攻擊，而美方也數次發動精準防禦攻擊行動，打擊日益壯大的真主黨旅。

▲左起，國防部長艾斯培（Mark Esper）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、陸軍參謀長麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

美軍在境內快速採取的反擊行動惹惱了伊拉克政府，被認為是對主權的侵犯，而反應較激烈的親伊朗派更喊話美國人應該撤軍，連鎖效應導致美軍在伊朗和伊拉克之間「兩面不是人」的處境更加激化，點燃行動2天後駐巴格達大使館被闖入的導火索。

2019年12月31日，親伊朗的伊拉克組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi），率領數千名憤怒的群眾衝進大使館檢查哨的「綠區」（Green Zone），高喊著「美國死期到了」（Death to America），並在牆面大肆噴上支持伊朗的塗鴉。詭異的是，一般情況下的綠區戒備森嚴，當天示威群眾卻如入無人之境，伊拉克維安部隊因此被質疑是裡應外合；然而騷動並未繼續往大使館內入侵，而是繼續徘迴在綠區和第二道防線之間。

▲▼大使館遭闖入當晚，美軍立刻派出2架AH64阿帕契直升機盤旋。（圖／達志影像／美聯社）

1月1日，大使館內無人受傷，玻璃被砸碎，美國國旗在室外燃燒，從建築內部射出的催淚彈打傷了20多名示威人士。

美國總統川普在大使館遭攻擊後立刻發推安撫民心，「大使館在過去數小時和此刻都很安全，我們很多偉大的戰士，和全球最具殺傷力的武器，已經立刻趕赴現場。」國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，美軍會立刻派遣750名官兵進駐中東地區，現在也已經出動2架阿帕契直升機（Apache）盤旋大使館上空。

▲▼伊拉克維安部隊在大使館外持槍戒護。（圖／達志影像／美聯社）





▲示威民眾聽命，收篷走人。（圖／達志影像／美聯社）

伊拉克總統沙勒（Barham Salih）和川普及蓬佩奧分別通過電話後，承諾會保護當地美國人員生命財產的安全，並譴責闖入美國大使館範圍的示威民眾；他強調，伊拉克是外國領事館國際協議的簽署國，現下發生的示威行為已經違反協議。伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）則呼籲，示威群眾應盡快散去。

元旦當天下午，「人民動員」要示威民眾基於「對伊拉克的尊重」，且「傳遞訊息的目的已經達到」，即刻收拾帳棚準備撤離，但強硬派真主黨旅仍堅決留下，「就算其他人都撤退了，我們也堅決不撤！」不久後，真主黨旅發言人出面，表示決定遵守「人民動員」的命令撤退。