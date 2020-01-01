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巴格達「美大使館遭破門攻擊」　川普怒派2阿帕契盤旋：有傷亡就報復！

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▲美派2阿帕契直升機在伊拉克大使館上盤旋。（圖／路透）

▲美派2阿帕契直升機在伊拉克大使館上盤旋。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普雖下達美軍撤兵敘利亞，但在中東局勢上仍有一定的影響力。日前美國空襲伊朗所支持伊拉克民兵後，美駐巴格達大使館12月31日即遭到民兵帶領的抗議群眾攻擊，川普得知消息後立刻派遣750名士兵前往，並表示「這絕對是威脅，只要有美公民、軍事人員、外交官人員安全出現問題，肯定報復」。

根據《CNN》報導，美國駐巴格達大使館上月31日遭到民兵帶領的抗議群眾攻擊，目擊者指出看到有人試圖闖入大使館，維安人員立即釋放催淚瓦斯反擊，監視器畫面中清楚拍下抗議者拿石頭砸碎窗戶，並在戶外燃燒東西。大使館發言人表示，美國大使館位於巴格達要塞，目前該區已經遭到封鎖，抗議者也沒有進入到主建築內。

據悉，美軍空襲伊拉克民兵至少造成25人死亡、51人受傷，同樣也造成許多美軍人員受傷，因使推測攻擊大使館的組織與遭到空襲的組織應相同。川普在空襲後也證實，這番空襲是支持也是報復，伊朗殺害了一個美國承包商、炸傷許多無辜人民，我們堅決做出回應。

在大使館遭到攻擊後，川普隨即在推特上發文，「美國駐伊拉克大使館在過去幾個小時、現在都安全，我們有很多偉大的戰士、全球殺傷力最強的軍事設備已經立即趕往，我們若有人員喪生或財產損失，伊朗將負全責，付出巨大的代價，這不是警告，這是威脅，新年快樂！」

美國目前已派兩架阿帕契直升機在大使館上盤旋，另有數千兵員隨時待命，如有必要，將派至中東。

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