巴格達「美大使館遭破門攻擊」　川普怒派2阿帕契盤旋：有傷亡就報復！

▲美派2阿帕契直升機在伊拉克大使館上盤旋。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普雖下達美軍撤兵敘利亞,但在中東局勢上仍有一定的影響力。日前美國空襲伊朗所支持伊拉克民兵後,美駐巴格達大使館12月31日即遭到民兵帶領的抗議群眾攻擊,川普得知消息後立刻派遣750名士兵前往,並表示「這絕對是威脅,只要有美公民、軍事人員、外交官人員安全出現問題,肯定報復」。

根據《CNN》報導,美國駐巴格達大使館上月31日遭到民兵帶領的抗議群眾攻擊,目擊者指出看到有人試圖闖入大使館,維安人員立即釋放催淚瓦斯反擊,監視器畫面中清楚拍下抗議者拿石頭砸碎窗戶,並在戶外燃燒東西。大使館發言人表示,美國大使館位於巴格達要塞,目前該區已經遭到封鎖,抗議者也沒有進入到主建築內。

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!