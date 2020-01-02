女友與前夫勾勾纏　 醋男怒傳「你兒子該死啦」被判刑

▲男子不滿女友與前夫有聯絡，傳簡訊要跟小孩同歸於盡恐嚇她。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

阿雄（化名）因不滿女友與前夫仍有聯繫，醋火橫生，傳Line「你從頭到尾一直欺騙我是在騙三小啦，我很好騙嗎，你兒子該死啦」」等等訊息，女友嚇到，只好報請芳苑警方求助，警方找上門後，有殺人未遂等多項前科的阿雄向警方辯稱，只是在嚇她的，最後被因恐嚇危害安全罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書內容指出，阿雄於今年7月5日上午11時24分至11時39分許，15分鐘內，連續以行動電話LINE通訊軟體傳以下訊息給女友，「最好不要接我會針對你兒子」、「我現在坐在你老公他家，我會把兒子載走，真的發瘋了，我比你更無情」、「不用打了啦，你兒子現在在我手上」、「你會怕嗎」、「跟你說過我死就不怕了」、「我得不到的你也不想得到了啦」、「我說過了我要帶你小孩一起去死，哈哈，你最好都不要理我」、「我得不到的你也不想得到了要死大家一起死」、「我要載你兒子出去逛一逛」、「你敢報警我跟你兒子同歸於盡，我得不到的你也不想得到了」、「我就是要抱你兒子出去再見不跟你說了」等文字訊息。

阿雄還傳送語音訊息「最好不要你就不要被我抓到，抓到我就給你死」、「你從頭到尾一直欺騙我是在騙三小啦，我很好騙嗎，你兒子該死阿啦」，女友看到阿雄一直傳對兒子不利的訊息，嚇到不知如何是好，最後只好報警。

法官審酌阿雄不思理性平和態度與女友進行溝通，竟揚言欲對告訴人之未成年子女於不利，恫嚇告訴人，致女友畏懼不安，兼衡酌犯罪後坦承犯行之態度等，因此量處其刑。

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