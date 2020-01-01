敢睡大哥的女人，乎你死！男慘被狂K...戴上面罩嗆：抓去產業道路埋　

▲見到男子與大哥的女人共處一室，發火了。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化徐男、古男得知陳男在「大哥的女人」施女住處，怒火中燒「敢睡我們老大的女人、X你娘、呼你死」，夥同2名兄弟把陳男打到鼻青臉腫，還要他拿錢出來，陳男不從，一夥人便用臉罩將他罩住帶走，並恐嚇「帶到風景不錯的產業道路活埋」，陳男趁隙報警獲救，徐、古兩人被判刑6個月。

判決書指出，事情發生在2018年9月間，施女在住處受不了徐、古兩人在門外叫囂了一整夜，她開門後，果見陳男與施女共處一室，怒飆「敢睡我們老大的女人，X你娘，呼你死」，一陣踹打後，陳男至右眼角瘀青、右眼瞼出血、左顴骨瘀腫、右手肘擦傷等傷害。

陳男在警訊說到，有人提議要將他帶走，他不敢反抗，只想著要跑離開，當走到門口時便跑走，但又被捉回並強行帶上車載走，強行戴上頭套，在車上又有人徒手毆打，並恐嚇稱，要將他帶至風景不錯的產業道路活埋，一直到有人接到電話說已經報警，才又將他戴上頭套，帶離民宅，並至北斗鎮郊區不知名產業道路下車，從對方載走他至被放離開止，約 1小時左右。

徐男與古男向法官坦承，都是因為看到陳男在「大哥女人」住處，非常生氣，臨時起意挾持，沒有受任何人指使，因此法官判處2人6個月徒刑，可易科罰金。

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