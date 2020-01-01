直播主之亂後…連千毅想回家過年「很拚」　小弟卸責、老闆切割看盡冷暖　

▲連千毅經營直播拍賣爆紅，卻在引發「直播主之亂」後，又爆出假貨風波，淪為網友的笑柄，如今他的羈押期限將在1月到期，預計檢方會在年前偵結起訴，連千毅是否能回家過年，端看法院裁定。（圖，資料照／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

網路時代紅得快、下去得也快，曾號稱「拍賣天王」的連千毅，自引發高雄「直播主之亂」後，已成為網友間的笑柄，檢方依違反組織犯罪條例、恐嚇、槍砲等罪，於9月23日聲押獲准，11月間開延押庭時，不滿延押裁定，怒批小弟們「沒道義」，把責任都推給他，如今羈押期限將於1月22日屆滿，檢方極有可能趕在春節前偵結起訴，但連千毅是否能回家過年，還得看法院如何裁定。

連千毅於9月間，因與寵物之家鄭大仁在網路互嗆，在高雄接連鬧出砸車、砸店、開槍事件，警方火速於同月21日，在中和將他逮捕，遭檢方聲押，不僅直播時的霸氣盡失，更在法官面前低頭求情，希望能看在他有老婆及2名幼子的份上讓他交保，卻仍遭裁定羈押禁見。

到了11月第一次羈押期限2個月到期前，連千毅自認已詳細解釋案情，並坦承部分罪狀，在案情逐漸明朗下，已無串證之虞，本期盼能交保回家，卻仍遭裁定延押2個月，連千毅不滿小弟們將責任推給他，痛批「說好的江湖道義在哪！？」，更喊冤明明自己講的才是實話，法官卻因他講的，與其他共犯不一樣而不採信，他已具狀告發涉案小弟、員工有偽證嫌疑。

隨著延押確定後，一個個曾經挺連千毅人，紛紛出來「補刀」，先是小弟「賢賢」，模仿連千毅的造型、口頭禪，「現主時」直播拍賣企圖上位，之前合作的「蘭庭國際」老闆莊董，更直接切割，開直播宣布要強勢回歸，表示將培養更多「後連千毅時代」的直播新血。

曾經的天王成了階下囚，如今還在為如何脫身煩惱，小弟們一個個為自己出路打算，「江湖道義」成了口號，前老闆更直接切割，積極找人來取代，這一切看在連千毅眼裡，心中的感觸恐怕比近日的冷冽，更叫人心寒。

修圖修到厭世！這款CP值很可以