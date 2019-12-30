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要借10萬！一看帳戶急LINE「姐姐在哪？」　女學生悲慘下場曝光：想哭

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借10萬被要求寄存摺提款卡！女學生一看帳戶急LINE：姐姐妳在哪　吃上官司。（圖／東森新聞）

▲女學生說，現在想到被騙就想哭。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名女學生沒錢發現臉書上有人可以借貸，透過LINE聯絡要借10多萬元，之後發現帳戶突多了4筆不明款項，接著就和對方失去聯繫，急問「姐姐妳在哪裡？」被害人連一毛錢都沒借到，連帳戶也被鎖住，這才明白自己成了人頭帳戶，得吃上官司。

「每次想起這些事情，當然就是會哭…」女學生又氣又無奈，她10月中因缺錢，聯絡暱稱為「借錢便利貸」的LINE帳號，兩周後不只一場空，還被騙走1萬元、提款卡和存摺。她說，對方沒有匯錢，一直用各種理由拖延，突然說「那妳必須要寄提款卡跟帳簿過來，讓我們審核。」

女學生雖一度質疑，但見到對方秀出身分證，於是寄出提款卡和存摺，每天都在等待撥款，過程中還匯1萬元給對方當預備金，直到收到4筆不明款項才發現被騙。根據當事人提供的截圖，對方說「姐姐是妳的辦理人」、「妳的卡片密碼寫給姐姐」、「合約上到時候，姐姐也會有我的資料。」

借10萬被要求寄存摺提款卡！女學生一看帳戶急LINE：姐姐妳在哪　吃上官司。（圖／東森新聞）

▲▼對方自稱「姐姐」，要女學生寄存摺、提款卡。（圖／東森新聞）

借10萬被要求寄存摺提款卡！女學生一看帳戶急LINE：姐姐妳在哪　吃上官司。（圖／東森新聞）

女學生表示，「我就傳截圖問她說這是怎麼回事，為什麼會有4個不明款項？那時候她還有回，她回我那個是會計在審核，不用擔心。我那時候也沒有發覺有異，就問她說妳什麼時候要撥款。她說好等一下就過去了，到了會提前跟我說，然後就沒有再回我了。」

被害人用LINE打給對方，傳訊息「姐姐妳在哪裡」，都未獲回應，找到臉書上和她對話的帳號，才知道對方被盜圖也是受害者。她說，對方說自己被盜照片，已被5、6名受害者找上。

女學生報警，痛批詐騙的人很可惡，如果他們這些被害人以後要工作，就無法開戶，會變得很困難。不過，已有其他被騙民眾指控，就是匯款到女學生的帳戶，這下她還得為此出庭，讓她直呼真是始料未及。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼對方秀出身分證，讓女學生信以為真。（圖／東森新聞）

借10萬被要求寄存摺提款卡！女學生一看帳戶急LINE：姐姐妳在哪　吃上官司。（圖／東森新聞）

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