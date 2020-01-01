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四度站台莊競程　蔡英文：這次是翻轉台中北北屯最好的機會

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▲蔡英文四度為莊競程站台。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文發放紅包袋，吸引上千人排隊。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文1日傍晚到台中市第5選區（北、北屯區）為立委候選人莊競程站台並提前發放紅包袋，吸引上千人排隊領取，這是蔡四度前來造勢，蔡說，這次是翻轉選情最好的機會，只要再衝一下就贏了，她還開玩笑說，投票當天如果擔心睡過頭，就先投票再回去補眠。

▲蔡英文四度為莊競程站台。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文下午先到豐原區慈興宮參香，幫立委候選人翁美春站台，接著再到神岡區順濟宮為無黨籍立委洪慈庸造勢，最後到北北屯區和莊競程一起發放紅包袋，現場吸引上千人排隊，立法院副院長蔡其昌、市議員曾朝榮、江肇國和邱素貞等黨公職也都出席。

▲蔡英文四度為莊競程站台。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文大力推薦莊競程。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文向鄉親大力推薦莊競程，她說，莊競程年輕、學歷好，而且莊的生醫專長跟國家未來的發展方向非常契合，所以只要大家「再衝一下就過去了」，這一次是有史以來機會最好的時候。

▲蔡英文四度為莊競程站台。（圖／記者鄧木卿攝）

▲上千人等著要領小英的紅包袋。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡還說，國會過半，總統才能夠有效率的做事，很多改革、轉型的重大工程都需要立法院的同意，過去幾年她做了很多困難的改革，未來4年還要做更多的事情，包括已經有好幾兆的錢準備投資台灣，台灣將再度成為亞洲四小龍第1名，莊競程就是國會能否過半最關鍵的一席。

▲蔡英文四度為莊競程站台。（圖／記者鄧木卿攝）

▲莊競程推出和小英聯名的紅包袋，深受喜愛。（圖／記者鄧木卿攝）

她呼籲大家一定要去投票，不要睡過頭，如果怕睡過頭就早早起床，如果不能早起，就乾脆不要睡，先去投票，投完票再去補眠，台下隨即響起一陣笑聲。

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