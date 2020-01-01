三仙台迎曙光天公不做美　現場5000民眾依然用愛迎新年

▲雖然天公不做美，但是現場民眾仍然熱情不減。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2020年台灣寶島第一道曙光，於1月1日清晨6點11分在台東縣成功鎮三仙台出現，現場近5千人聚集東海岸三仙台等待曙光現身！雖然天公不做美，但是現場民眾一起「愛你愛你‧最愛是你」在三仙台共同用愛迎接新年新開始！

▲今年取2020諧音以「愛你愛你‧最愛是你」來傳遞對家人、親友、自己的甜蜜告白。

三仙台迎曙光活動一直是國內外遊客到訪及攝影好手必捕捉的美景，自千禧年開始至今已邁入21年頭；今年取2020諧音以「愛你愛你‧最愛是你」來傳遞對家人、親友、自己的甜蜜告白，現場特別邀請了20對曾在三仙台互許浪漫情意的夫妻檔，包含結婚20年4對、20天2對、20個月1對、結婚紀念日在1月1日及各月20號的6對、三仙台定情或拍攝婚紗者有7對，活動當天都穿著情侶裝於會場互相宣示愛意和抽捧花福袋，和大家一起在2020年1月1日第1道曙光見證下，甜蜜詮釋三仙台最愛是你的愛情故事。

▲▼現場抽出立榮假期套票及iPhone11好禮。

2020三仙台元旦迎曙光活動從2019跨年夜晚上，9點-12點由交通部中央氣象局辦理「跨年觀星活動」熱身揭開序幕，清晨3點開始民眾只要打卡按讚即可參加「最愛是你抽抽樂」在現場抽出立榮假期套票（台北-台東來回機票加雙人住宿）及iPhone11好禮；4點「最愛曙光音樂會」Park Children樂團打頭陣、零捌玖舞團、民雄以及比西里岸pawpaw鼓樂團接力演出共迎日出。

「愛給明信片」憑2019年11、12月及2020年1月1日消費發票送限量明信片及提供明信片免費寄送；今年也結合Let’s Do It「地球愛乾淨」淨灘、「蟹謝愛你」活動等呼籲大家一起愛地球，只要參加者都可獲得限量小方巾一組。

▲最愛曙光音樂會接力演出共迎日出。

現場更設有燈光愛戀拍照區來互傳愛意；另外，配合「我愛太陽寶寶」週年活動，在三仙台島有雄大、兔兔、小小兵、維尼熊、巧虎、皮卡丘、喜羊羊、灰太狼要陪大家一起抓週拿好禮的歡樂賀新年；三仙台元旦的第一天就是和大家喜悅、愛意滿滿的迎接一整年。

►我沒有遲到，是時間遲到了！